Ядерная угроза растет: Италия сделала жесткое заявление о войне с Ираном

Министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о росте риска ядерной эскалации на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Соответствующее заявление он сделал при выступлении в парламенте страны, передает Рolitico.

По словам Крозетто, ситуация в мире становится все более опасной, а развитие событий может выйти из-под контроля. Он подчеркнул, что уже нынешний конфликт трагичен, однако существует риск его дальнейшего обострения.

Крозетто напомнил о Хиросиме и Нагасаки — что заявил

Отдельно министр упомянул исторические примеры применения ядерного оружия — бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. По его мнению, эти события должны стать оговоркой для человечества, однако мир не сделал надлежащих выводов.

«Мы до сих пор имеем ядерное оружие, а те, кто его не имеет, стремятся его получить. Похоже, мы ничего не научились», — отметил Крозетто.

Он также воздержался от прямых прогнозов возможного применения ядерного оружия, однако подчеркнул, что нынешний конфликт развивается по логике постоянной эскалации, когда каждый шаг провоцирует еще более жесткий ответ.

Заявления итальянского министра прозвучали на фоне усиления напряжения между Ираном и США и Израилем, которые с конца февраля наносят удары по иранским целям. В ответ Тегеран, в частности, перекрыл Ормузский пролив, что уже повлекло за собой серьезные последствия для мировой экономики.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает делать резкие заявления по Ирану, предупреждая о возможных катастрофических последствиях.

По оценкам международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения, в случае дальнейшей эскалации не исключается даже сценарий ядерной катастрофы.

Одной из заявленных целей военной кампании было недопущение создания Ираном ядерного оружия. По данным источников в США и Израиле, этот потенциал существенно ограничен.