В ЕС резко увеличилось количество украинцев: цифры впечатляют

Беженцы

Реклама

В сентябре 2025 года Европейский Союз зафиксировал наибольшее количество одобренных заявлений на временную защиту для украинцев за последние два года — 79 205, что на 49% больше, чем в августе.

Об этом сообщает Die Zeit.

По данным Евростата, этот стремительный рост напрямую связан с разрешением украинского правительства на выезд мужчинам в возрасте 18–22 лет. Это изменение привело к существенной трансформации демографического состава беженцев:

Реклама

Взрослые мужчины впервые составили большинство — 47% (по сравнению с 31% женщин).

Доля несовершеннолетних составляла 22%.

По состоянию на конец сентября 2025 года временная защита в ЕС имела 4,3 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Германия (1,2 млн) и Польша (1 млн). Специальный статус защиты Совет ЕС продлил до 4 марта 2027 года.

Напомним, спасавшиеся от войны беженцы из Украины оказались в США перед угрозой продовольственного кризиса. Речь идет о выплатах по «Программе дополнительной помощи по питанию» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Также сообщалось, что в Польше угасает хорошее отношение и поддержка украинцев в самое опасное для Украины время.

Законопроект президента Польши Кароля Навроцкого о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины, содержавшим предложения о наказании за пропаганду «бандеризма» и «идеологии ОУН-УПА», был отклонен Сеймом.