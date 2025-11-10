ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
803
Время на прочтение
1 мин

В ЕС резко увеличилось количество украинцев: цифры впечатляют

ЕС фиксирует величайшую волну украинских беженцев за последние два года.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беженцы

Беженцы

В сентябре 2025 года Европейский Союз зафиксировал наибольшее количество одобренных заявлений на временную защиту для украинцев за последние два года — 79 205, что на 49% больше, чем в августе.

Об этом сообщает Die Zeit.

По данным Евростата, этот стремительный рост напрямую связан с разрешением украинского правительства на выезд мужчинам в возрасте 18–22 лет. Это изменение привело к существенной трансформации демографического состава беженцев:

  • Взрослые мужчины впервые составили большинство — 47% (по сравнению с 31% женщин).

  • Доля несовершеннолетних составляла 22%.

По состоянию на конец сентября 2025 года временная защита в ЕС имела 4,3 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Германия (1,2 млн) и Польша (1 млн). Специальный статус защиты Совет ЕС продлил до 4 марта 2027 года.

Напомним, спасавшиеся от войны беженцы из Украины оказались в США перед угрозой продовольственного кризиса. Речь идет о выплатах по «Программе дополнительной помощи по питанию» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Также сообщалось, что в Польше угасает хорошее отношение и поддержка украинцев в самое опасное для Украины время.

Законопроект президента Польши Кароля Навроцкого о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины, содержавшим предложения о наказании за пропаганду «бандеризма» и «идеологии ОУН-УПА», был отклонен Сеймом.

Дата публикации
Количество просмотров
803
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie