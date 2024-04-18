В Германии задумались о возобновлении общего воинского призыва

В Бундесвере заявили, что страна сейчас сталкивается с другим типом военной угрозы, чем когда была отменена обязательная служба.

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер предлагает провести национальный референдум по возобновлению в Германии общего воинского призыва.

Об этом сообщает Bild.

Инициативу о проведении референдума по общей воинской обязанности политик уже обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Бройером.

После встречи с главой саксонского правительства Бройер заявил, что Германия сейчас сталкивается с другим типом военной угрозы, чем в то время, когда была отменена обязательная военная служба.

Генинспектор Бундесвера сообщил, что сейчас в немецком Минобороны разрабатываются разные модели обязательной военной службы. Эти модели совмещает то, что "все они позволяют Бундесверу расти".

"Мне очень хотелось бы, чтобы мы могли проголосовать за один, два или даже три варианта этого призыва и чтобы этот вопрос также был представлен немцам в целом", – сказал Кречмер.

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Отмечается, что в то же время министр обороны Германии Борис Писториус не хочет возвращаться к системе воинской обязанности, которая существовала в стране до 2011 года.

Бройер считает возможным введение так называемой шведской модели. Она предполагает, что военную службу проходит примерно в пять раз больше молодых людей, чем регулярно находится в армии. В случае кризисной ситуации их призывают в войска в качестве рекрутов.

Сообщается, что всеобщий военный призыв вряд ли будет введен при нынешнем правительстве, поскольку и в Социал-демократической партии Германии, и в Свободной демократической партии недавно заявили о неготовности к принятию соответствующего закона.

Напомним, ранее в Германии глава ассоциации резервистов Патрик Зензбург заявил о необходимости провести проверку всех резервистов страны на состояние их боеготовности.

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