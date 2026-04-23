В Пентагоне в разгар войны с Ираном начались разборки из-за Трампа: дошло до отставки министра

Джон Фелан / © Associated Press

Министр Военно-морских сил США Джон К. Фелан покидает администрацию, решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X.

«От имени Министра войны и заместителя Министра войны мы благодарны министру Фелану за его службу Департамента и Военно-морским силам Соединенных Штатов. Мы желаем ему успеха в его будущих начинаниях», — написал он.

Шон Парнелл отметил, что заместитель министра Ханг Као станет исполняющим обязанности министра Военно-морских сил.

Увольнение на фоне морской блокады Ирана

Кадровые чистки в Пентагоне продолжаются: глава оборонного ведомства США Пит Гегсет отправил в отставку главу Военно-морских сил из-за разногласий по вопросам судостроения и прямые контакты с Трампом в обход руководства.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Отставка прошла на фоне масштабной военно-морской операции США на Ближнем Востоке.

«Недостаточная скорость» и нарушение субординации»

По данным издания, Гегсет и его заместитель Стив Файнберг остались недовольны темпами реализации приоритетов президента Трампа в сфере судостроения. В частности, Фелана обвинили в «медленности» модернизации флота.

Кроме профессиональных претензий, между руководством Пентагона и главой ВМС долгое время существовала личная напряженность. Фелан, соседствующий с Дональдом Трампом во Флориде, часто общался с президентом напрямую через SMS и во время личных встреч в Мар-а-Лаго, обходя своего непосредственного руководителя — Пита Гегсета.

Последней каплей стал инцидент минувшей осенью, когда Фелан представил Трампу идею создания «современного линкора» без согласования с министром обороны.

Кто возглавит ВМС?

Как отметил спикер Пентагона Шон Парнелл, временным исполняющим обязанности министра ВМС назначен Хунг Као — ветеран флота и действующий заместитель министра. Као известен своим участием в выборах в Сенат от штата Вирджиния в 2024 году, где он уступил демократу Тиму Кейну.

Блокада Ирана и бюджетные войны

Увольнение Фелана произошло в критический момент: сейчас ВМС США осуществляют масштабную морскую блокаду иранских портов. В регионе сосредоточено более 15 военных кораблей.

Накануне Пентагон представил запрос в Конгресс, предусматривающий выделение 65,8 млрд долларов только на строительство новых кораблей.

Это не первое громкое увольнение в команде Гегсета. Ранее он отправил в отставку около двух десятков чиновников, включая начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.

Что известно о Джоне Фелане?

Джон Фелан вступил в должность министра ВМС в марте 2025 года. До прихода в политику он был основателем инвестиционной фирмы Rugger Management в Палм-Бич. Вместе с супругой Эми они являются известными коллекционерами искусства и одними из самых больших доноров предвыборной кампании Дональда Трампа.

Именно Фелан был инициатором создания нового класса линкоров, названных в честь Трампа, которые должны стать основой так называемого «Золотого флота» США.

Сам Джон Фелан пока не предоставил официальных комментариев по поводу своего увольнения.

Глава Пентагона накричал на министра армии США

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Гегсет накричал на министра армии (Сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла в его первый рабочий день в американском военном ведомстве. Впоследствии два чиновника «побили горшки» из-за Украины.

Сообщается, что Гегсет повысил голос на Дрисколла и заявил, что тот превышает свои полномочия. Источники отмечают, что этот эпизод стал одним из первых признаков напряженных взаимоотношений между ними, несмотря на формальное подчинение министра армии Пентагона.

В дальнейшем напряженность только усиливалась. Причинами стали кадровые споры в армии, включая увольнение начальника штаба генерала Рэнди Джорджа, а также недовольство Гегсета влиянием Дрисколла, которого в администрации считали близким к Венсу. Якобы Вэнс и Дрисколл вместе учились в Йельской юридической школе.