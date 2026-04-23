У Пентагоні у розпал війни з Іраном почались розбірки через Трампа: дійшло до відставки міністра

Міністр Військово-морських сил США Джон К. Фелан залишає адміністрацію, рішення набуває чинності негайно.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі X.

«Від імені міністра війни та заступника міністра війни ми вдячні міністру Фелану за його службу Департаменту та Військово-морським силам Сполучених Штатів. Ми бажаємо йому успіхів у його майбутніх починаннях», — написав він.

Шон Парнелл зазначив, що заступник міністра Ханг Као стане виконувачем обов’язків міністра Військово-морських сил.

Звільнення на тлі морської блокади Ірану

Кадрові чистки у Пентагоні тривають: очільник оборонного відомства США Піт Гегсет відправив у відставку голову Військово-морських сил через розбіжності у питаннях суднобудування та прямі контакти з Трампом в обхід керівництва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела в Пентагоні. Відставка відбулася на тлі масштабної військово-морської операції США на Близькому Сході.

«Недостатня швидкість» та порушення субординації»

За даними видання, Гегсет і його заступник Стів Файнберг залишилися незадоволеними темпами реалізації пріоритетів президента Трампа у сфері суднобудування. Зокрема, Фелана звинуватили у «повільності» щодо модернізації флоту.

Окрім професійних претензій, між керівництвом Пентагону та очільником ВМС тривалий час існувала особиста напруженість. Фелан, який є сусідом Дональда Трампа у Флориді, часто спілкувався з президентом напряму через SMS та під час особистих зустрічей у Мар-а-Лаго, оминаючи свого безпосереднього керівника — Піта Гегсета.

Останньою краплею став інцидент минулої осені, коли Фелан представив Трампу ідею створення «сучасного лінкора» без погодження з міністром оборони.

Хто очолить ВМС?

Як зазначив речник Пентагону Шон Парнелл, тимчасовим виконувачем обов’язків міністра ВМС призначено Хунга Као — ветерана флоту та чинного заступника міністра. Као відомий своєю участю у виборах до Сенату від штату Вірджинія у 2024 році, де він поступився демократу Тіму Кейну.

Блокада Ірану та бюджетні війни

Звільнення Фелана відбулося в критичний момент: наразі ВМС США здійснюють масштабну морську блокаду іранських портів. У регіоні зосереджено понад 15 військових кораблів.

Напередодні Пентагон представив запит до Конгресу, який передбачає виділення 65,8 млрд доларів лише на будівництво нових кораблів.

Це не перше гучне звільнення в команді Гегсета. Раніше він відправив у відставку близько двох десятків високопосадовців, включаючи начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Що відомо про Джона Фелана?

Джон Фелан обійняв посаду міністра ВМС у березні 2025 року. До приходу в політику він був засновником інвестиційної фірми Rugger Management у Палм-Біч. Разом із дружиною Емі вони є відомими колекціонерами мистецтва та одними з найбільших донорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Саме Фелан був ініціатором створення нового класу лінкорів, названих на честь Трампа, які мали стати основою так званого «Золотого флоту» США.

Сам Джон Фелан наразі не надав офіційних коментарів щодо свого звільнення.

Голова Пентагону накричав на міністра армії США

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону Піт Гегсет накричав на міністра армії (Сухопутних військ) США Деніела Дрісколла у його перший робочий день в американському військовому відомстві. Згодом два чиновники «побили горшки» через Україну.

Повідомляється, що Гегсет підвищив голос на Дрісколла та заявив, що той перевищує свої повноваження. Джерела зазначають, що цей епізод став однією з перших ознак напружених взаємин між ними, незважаючи на формальне підпорядкування міністра армії Пентагону.

Надалі напруженість лише посилювалася. Причинами стали кадрові суперечки в армії, включно зі звільненням начальника штабу генерала Ренді Джорджа, а також невдоволення Гегсета впливом Дрісколла, якого в адміністрації вважали близьким до Венса. Нібито Венс і Дрісколл разом навчалися в Єльській юридичній школі.