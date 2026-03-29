В России произошла вспышка насилия среди школьников: какова причина

"Юнармия" России

В течение более четырех лет с начала вторжения России в Украину дети в государстве-агрессоре с дошкольного возраста росли в условиях кампании милитаризации. Эксперты предполагают, что именно такая ситуация привела к увеличению количества насилия среди школьников.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, дети в российских школах проводят маршевые учения по школьным коридорам, учатся собирать дроны и винтовки, участвуют в соревнованиях по метанию гранат и встречаются на уроках с наемниками, которые воевали в Украине.

В России были созданы милитаризованные молодежные структуры, такие как «Юнармия», милитаризация вошла в массовую культуру и даже в игры и игрушки.

Как растет насилие в школах РФ

На рост количества случаев насилия среди школьников начали обращать внимание даже в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выразил «особую обеспокоенность» по этому поводу на заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

Преступность среди несовершеннолетних выросла в прошлом году «впервые за долгое время», отметил российский президент, обратив внимание, в частности, на «случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах и общественных местах».

Как пишет издание, эта проблема грозит перерасти во внутренний кризис. Количество случаев преступности среди несовершеннолетних выросло на 18 процентов в 2025 году. По словам Путина, «серьезные и особо тяжкие» преступления составляли около 40 процентов от этой цифры.

За первые два месяца 2026 года в России произошло по меньшей мере семь нападений на школы, по сравнению с 15 в 2025 году. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что российская полиция предотвратила еще 21 нападение на школы с начала года.

По данным The Moscow Times, половина из 117 зарегистрированных случаев насилия в российских школах с 2000 года произошла в течение последних пяти лет.

По данным независимого российского издания «Верстка», учителям поручили проверять телефоны и рюкзаки учеников и обращать внимание на «подозрительные» факторы, такие как «странная одежда», «бритые головы», «военные ботинки» и интерес к обществоведению и истории.

Как война Путина влияет на детей

По словам доктора Иена Гарнера, профессора тоталитарных исследований в Институте Пилецкого и автора книги «Поколение Z» о молодежном фашизме в России, насильственная культура в школах может влиять на поведение детей.

«Они узнают о войне. Они слышат рассказы ветеранов об убийствах и насилии на фронте в Украине. Возможно, им не хватает родителей. Хотя мы думаем, что многие россияне спрятаны от войны, война возвращается к ним домой», — сказал он изданию The Telegraph.

Доктор Дженни Матерс, преподаватель Абериствитского университета и эксперт по милитаризации молодежи в России, отметила, что одобренные Путиным президентские гранты обеспечили распространение патриотического воспитания на каждый уголок страны, от крупных городов до отдаленных сел.

«Это внимание к молодежи многое говорит нам о том, что режим Путина планирует на будущее. Они готовятся к длительному, затяжному периоду насильственного противостояния с другими государствами. Им нужна молодежь», — сказала она The Telegraph.

Напомним, в конце 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил об ухудшении демографической ситуации в России и признал, что принятые властями меры не дали ожидаемого результата.