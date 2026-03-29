Угроза странам Балтии: испытает ли Путин готовность НАТО к защите

Угроза странам Балтии от России

После того, как украинские дроны поразили крупнейший нефтяной хаб россиян на балтийском побережье, российская пропаганда обвинила страны Балтии в том, что они открыли небо для атаки на порт Усть-Луг. Это стало еще одним поводом для Кремля, чтобы продемонстрировать свои агрессивные намерения в отношении Литвы, Латвии и особенно Эстонии, где город Нарва является уязвимым для российских гибридных «спецопераций».

Как считает военный аналитик Александр Мусиенко, пока Трамп застрял со своей войной в Иране, а Европа еще не успела нарастить собственные мышцы, у Путина есть подходящий момент, чтобы испытать, как работает 5 статья НАТО.

Он отметил, что, несмотря на увеличение расходов европейских членов НАТО, президент США упрекает их за то, что они не поддерживают его операцию в Иране и угрожает, что они за это заплатят. То есть единство Североатлантического альянса шатается постоянно.

«Речь не идет о том, что они [россияне] сейчас проведут операцию и 500 тысяч российских военных пойдет на Балтию. Ограниченные операции, которые должны породить дискуссии в НАТО и которые должны породить противоречия. Это цель Путина», — пояснил Мусиенко.

Один из сценариев Путина заключается в том, чтобы захватить самое узкое и слабое место — Сувалковский коридор. Это отсечет Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы. Угроза очень реальна. Потому что именно этот сценарий отрабатывали российские и белорусские войска во время учений «Запад-2025».

Гибридная угроза для Нарвы

Однако Россия вряд ли будет действовать прямолинейно. Например, в эстонском городе Нарва, граничащем с российским Иван-городом, Путин в любой момент может разыграть сценарий Донбасса 2014-го.

В городе 85% русскоязычного населения, а треть здешних жителей — до сих пор с российскими паспортами. Большинство раньше ездило, а теперь, после 2022 года, ходит через мостик к родственникам. Поэтому кремлевские коды здесь легко преодолевают границы.

А недавно в соцсетях появились несколько групп с призывами вывести регион из состава Эстонии и создать Нарвскую народную республику. Для нее уже придумали флаг, гимн, целую серию мемов. В частности, и о расписании штурма Нарвы ополченцами — между завтраком и обедом.

Местный депутат Денис Ларченко не любит сравнения этого эстонского региона с Донбассом. Он утверждает, что такой сценарий здесь невозможен, а медийный шум вокруг возможной гибридной атаки только вредит экономике региона.

«Городу нужны инвестиции, городу нужно развиваться. Понятно, когда информационное пространство пестрит таким контентом, то привлекать сюда инвестиции становится намного сложнее», — объясняет он.

В Нарве страдает один из главных секторов экономики — туризм. Еще в 2023 году здесь было немало туристов из Западной Европы, которые приезжали посмотреть на российскую границу.

По словам Дениса Ларченко, теперь стало меньше желающих посмотреть на российское дуло музейного танка, направленное на Нарву с российской стороны.

Кто раздувает «сепаратизм»

Кто стоит за этими пока еще немногочисленными группами «Нарвской народной республики»? В эстонской организации «Пропастоп» легко узнают почерк.

«Мы годами мониторили каналы ключевых прокремлевских активистов и знаем их по именам. Этот сепаратистский нарратив не возник из взглядов и отношения русскоязычной общины Эстонии, а был навязан извне», — считают в организации.

Несмотря на это, в эстонской Нарве, так же и вблизи Сувалок, уже увеличилась численность натовских войск. В Альянсе надеются, что это будет сдерживать Россию.

Но главный сценарий здесь — не танки, их видно издалека, а гибридные методы — без формального начала войны.

Не зря нарвский депутат Денис отметил, что правоохранители уже готовятся ко «Дню победы» в российском Иван-городе и дню Европы в Нарве. В эти дни город особенно разделен. Одни показывают соседям портрет военного преступника №1. Другие — подпевают российскому концерту на набережной. Часто доходит до столкновений.

Кто знает, не решит ли Путин на этот раз прийти на помощь «своим»?

Напомним, недавно заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный как рупор Кремля в соцсетях, заявил, что Эстония «принадлежала России так же, как и Донбасс», чем фактически выразил территориальные претензии к соседней стране.