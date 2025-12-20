- Дата публикации
В США опубликовали новые "файлы Эпштейна": кто фигурирует
На многих из опубликованных фото присутствует экс-президент США Билл Клинтон, Майкл Джексон. Фото с нынешним президентом Дональдом Трампом в новом сборнике нет.
Министерство юстиции США в пятницу, 19 декабря, обнародовало часть документов, связанных с расследованием дела Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает BBC.
Опубликованные фото и файлы частично размыты или засекречены. В частности, закрыты данные о жертвах преступлений, о других частных лицах, а также защищены конфиденциальные материалы расследования.
Среди тысяч документов, обнародованных Министерством юстиции, есть фотографии, записи телефонных разговоров, показания суда присяжных и стенограммы допросов. Также есть фотографии компакт-дисков и кассет с записями. Среди обнародованных документов много рукописных заметок, некоторые из которых вспоминают Хилейн Максвелл, которую в 2021 году осудили за содействие преступлениям Эпштейна.
На отдельных фото изображены бывший президент США Билл Клинтон, британский музыкант и актер Мик Джаггер и американский поп-певец Майкл Джексон. Где, когда и в каком контексте были сделаны эти снимки, неизвестно. Еще один файл содержит 50 цензурованных изображений обнаженных женщин.
Сегодня, 20 декабря, обнародуют еще файлы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Этот момент может стать ключевым в многолетнем деле, которое продолжает иметь политические последствия в США.
Как Трамп связан с Эпштейном
Во время своей президентской кампании в 2024 году Трамп обещал обнародование «файлов Эпштейна». Но уже после победы на выборах все время пытался уйти от этого шага. Еще в июле он называл документы «ложью» и «скучными».
Давление на Трампа усилилось после того, как конгрессмены от Демократической партии из наблюдательного комитета Палаты представителей обнародовали три электронных письма, которые были среди 20 тысяч документов, истребованных от компаний, связанных с Эпштейном. В этих письмах упоминался действующий президент США.
Трамп и Эпштейн обращались в тех же бизнес-общественных кругах в конце 1980-х годов и, судя по всему, стали близкими друзьями. В 1990 году Эпштейн приобрел дом, расположенный всего в трех километрах от угодья Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.
В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тогда Трамп сказал: «Я не думаю, что разговаривал с ним последние 15 лет». После смерти Эпштейна Трамп призвал к полному расследованию дела своего бывшего друга. Шесть лет спустя американский президент снова вернулся к этой позиции.