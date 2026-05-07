В Туле раздавались взрывы: россияне заявили об атаке дронов

В российской Туле ночью 7 мая раздалась серия взрывов. Местные жители заявляют о работе систем противовоздушной обороны из - за атаки беспилотников .

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, взрывы начались около 02:40. Жители Тулы утверждают, что слышали по меньшей мере пять взрывов в южной и юго-западной части города. Также громкие звуки якобы было слышно в районе города Алексин Тульской области.

Российские паблики пишут, что силы ПВО вроде бы сбивали украинские беспилотники в небе над регионом. Официального подтверждения или информации о последствиях атаки пока нет.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников на подлете в российскую столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

На фоне атаки в московском аэропорту Внуково задерживается более 20 рейсов. Причины задержек официально не уточнялись.

Напомним, российское военно-политическое руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы перед парадом 9 мая, опрокидывая системы ПВО из других регионов РФ.

Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада до 9 мая продолжаются масштабные отключения мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы.

