В Туле раздавались взрывы: россияне заявили об атаке дронов
В российской Туле ночью раздалось по меньшей мере пять взрывов. Россияне заявляют об атаке беспилотников и работе ПВО, а во Внуково задержали более 20 рейсов из-за ситуации в небе над Москвой.
В российской Туле ночью 7 мая раздалась серия взрывов. Местные жители заявляют о работе систем противовоздушной обороны из - за атаки беспилотников .
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По словам очевидцев, взрывы начались около 02:40. Жители Тулы утверждают, что слышали по меньшей мере пять взрывов в южной и юго-западной части города. Также громкие звуки якобы было слышно в районе города Алексин Тульской области.
Российские паблики пишут, что силы ПВО вроде бы сбивали украинские беспилотники в небе над регионом. Официального подтверждения или информации о последствиях атаки пока нет.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников на подлете в российскую столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне атаки в московском аэропорту Внуково задерживается более 20 рейсов. Причины задержек официально не уточнялись.
Парад 9 мая в Москве - последние новости
Напомним, российское военно-политическое руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы перед парадом 9 мая, опрокидывая системы ПВО из других регионов РФ.
Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада до 9 мая продолжаются масштабные отключения мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.
Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад Москвы.