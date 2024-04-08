Вспыхнула ряса: священник умер в результате трагедии во время службы

В Испании умер католический священник после того, как искра зажгла рясу во время пасхальной церемонии.

Об этом пишет Mirror.

Хавьер Санчес, известный в народе как "рок-священник" за свою любовь к музыке, загорелся, когда чаша с углем подожгла его одежду в женском монастыре в городе Сарагоса.

Искра попала на рясу и пламя быстро распространилось, в результате чего он получил 50 процентов ожогов тела. Он провел четыре дня в реанимации, прежде чем умер в результате полиорганной недостаточности.

Священник спас монахинь, став между чашей и ими, когда вспыхнул огонь. Следователи считают, что для разжигания чаши с углем использовали парафин.

"Священник пытался защитить монахинь монастыря, когда загорелся уголь, в результате это и стало причиной его смерти. Очевидно, для разжигания огня было использовано легковоспламеняющееся вещество. В монастыре происходило Пасхальное бдение", — сообщил источник El Heraldo de Aragón.

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Священнослужитель возглавлял "благословение огня". Ритуал обычно проводится во время Службы Божией в Великую Субботу и содержит зажжение пасхальной свечи. Затем свеча остается зажженной в течение 50 дней, вплоть до празднования Пятидесятницы, что знаменует собой сошествие Святого Духа на апостолов.

"Рок-священник", который, кроме своего прихода, служил в Клинической больнице Сарагосы, написал ряд песен и выпустил три альбома в течение своей карьеры. Одна из его песен A tu aire вызвала споры, когда была выпущена в 2015 году, из-за видеоклипа, в котором он изображен с ангельскими крыльями и гитарой на плече – единственным предметом, прикрывающим его гениталии. Он также был ведущим ток-шоу на телевидении.

Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.

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