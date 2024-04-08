Спалахнула ряса: священник помер внаслідок трагедії під час служби

В Іспанії помер католицький священник після того, як іскра запалила рясу під час великодньої церемонії.

Про це пише Mirror.

Хав'єр Санчес, відомий у народі як "рок-священник" за свою любов до музики, загорівся, коли чаша з вугіллям підпалила його одяг у жіночому монастирі в місті Сарагоса.

Іскра потрапила на рясу і полум'я швидко поширилося, в результаті чого він отримав 50 відсотків опіків тіла. Він провів чотири дні в реанімації, перш ніж помер внаслідок поліорганної недостатності.

Священник врятував монахинь, ставши між чашею і ними, коли спалахнув вогонь. Слідчі вважають, що для розпалювання чаші з вугіллям використовували парафін.

"Священник намагався захистити монахинь монастиря, коли загорілося вугілля, що в результаті і стало причиною його смерті. Очевидно, для розпалювання вогню була використана легкозаймиста речовина. У монастирі відбувалося Великоднє чування", - повідомило джерело El Heraldo de Aragón.

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Священнослужитель очолював "благословення вогню". Ритуал зазвичай проводиться під час Служби Божої у Велику Суботу і містить запалення пасхальної свічки. Потім свічка залишається запаленою протягом 50 днів, аж до святкування П'ятидесятниці, що знаменує собою зішестя Святого Духа на апостолів.

"Рок-священник", який, окрім своєї парафії, служив у Клінічній лікарні Сарагоси, написав низку пісень і випустив три альбоми протягом своєї кар'єри. Одна з його пісень A tu aire спричинила суперечки, коли була випущена 2015 року, через відеокліп, в якому він зображений з ангельськими крилами і гітарою на плечі – єдиним предметом, що прикриває його геніталії. Він також був ведучим токшоу на телебаченні.

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