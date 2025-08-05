За выдачу виз США введут залог до $15 000: каких стран это коснется

Виза в США / © Getty Images

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Государственный департамент США объявил о введении новой инициативы: претенденты на туристические и бизнес-визы из отдельных стран вынуждены будут вносить денежный залог в размере от 5 000 до 15 000 долл. Причина решения — предотвращение нарушений визового режима и обеспечение выезда иностранцев из США после завершения срока действия их виз.

Об этом сообщает CBS News.

Как указано в правительственном сообщении, новая программа будет касаться граждан тех стран, где, по оценкам Госдепа, зафиксирован высокий уровень просроченных виз, есть сомнения относительно надежности процедур проверки при выдаче документов, или учитываются геополитические факторы.

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Залог будут взимать с владельцев виз категорий B-1 (для деловых поездок) и B-2 (для туристических или частных поездок). Конкретную сумму залога будут определять работники консульств в каждом отдельном случае, однако средней считается сумма около 10 000 долл. После выезда из США залог будут возвращать.

Программа является пилотной и пока сосредоточена только на ограниченном количестве стран, граждане которых въезжают в США по туристическим или деловым визам и часто превышают разрешенный срок пребывания.

Граждане стран, входящих в Программу безвизового въезда (Visa Waiver Program), по-прежнему смогут приезжать в США без визы сроком до 90 дней — и им не придется платить никакой залог. В программе сейчас участвуют более 40 государств.

В Госдепартаменте не уточнили, какие именно страны войдут в перечень, на которые будет распространяться нововведение. В то же время в 2023 финансовом году самый высокий уровень нарушений срока пребывания в США среди владельцев виз B-1/B-2 зафиксировали у граждан Чада, Лаоса, Гаити и Конго.

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К слову, в конце июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит украинским беженцам оставаться в США до конца войны.

Заметим, в Польше планируют восстановить визовый режим со странами, чьи граждане чаще всего нарушают закон и совершают преступления. Речь идет о гражданах Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.