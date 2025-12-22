ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
692
Время на прочтение
1 мин

Мужчина перед Рождеством пошел в лес за грибами: он удивил находками

Польский блогер похвастался, что даже зимой можно найти грибы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Грибы

Грибы, которые собрал блогер перед Рождеством. Фото: Facebook / Skarby lasu

Инфлюенсер из Польши показал на Facebook, сколько грибов ему удалось собрать в лесу. Как оказывается, даже сейчас в лесу еще можно найти немало грибов.

Об этом пишет wprost.pl.

Как оказалось, даже в декабре в лесу можно найти рядовку.

«Грибы в декабре? Конечно, ведь сезон длится круглый год», — написал автор профиля «Сокровища леса» в Facebook. Он показал корзину, заполненную до краев различными видами грибов.

В понедельник, 22 декабря, блогер представил результаты своей воскресной экспедиции. На этот раз корзина была менее красочной, но не менее богатой. Она была заполнена одним видом грибов.

«Поиски рядовки зеленой 21.12.2025 снова дали богатый урожай. Лес — это прекрасное место, где не нужно мечтать, потому что ты находишь все самое прекрасное», — написал польский блогер.

Напомним, в декабре грибы также можно найти и во Львовской области.

Дата публикации
Количество просмотров
692
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie