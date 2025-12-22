Мужчина перед Рождеством пошел в лес за грибами: он удивил находками

Грибы, которые собрал блогер перед Рождеством. Фото: Facebook / Skarby lasu

Инфлюенсер из Польши показал на Facebook, сколько грибов ему удалось собрать в лесу. Как оказывается, даже сейчас в лесу еще можно найти немало грибов.

Об этом пишет wprost.pl.

Как оказалось, даже в декабре в лесу можно найти рядовку.

«Грибы в декабре? Конечно, ведь сезон длится круглый год», — написал автор профиля «Сокровища леса» в Facebook. Он показал корзину, заполненную до краев различными видами грибов.

В понедельник, 22 декабря, блогер представил результаты своей воскресной экспедиции. На этот раз корзина была менее красочной, но не менее богатой. Она была заполнена одним видом грибов.

«Поиски рядовки зеленой 21.12.2025 снова дали богатый урожай. Лес — это прекрасное место, где не нужно мечтать, потому что ты находишь все самое прекрасное», — написал польский блогер.

Напомним, в декабре грибы также можно найти и во Львовской области.