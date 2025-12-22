Чоловік перед Різдвом пішов до лісу по гриби: він здивував знахідками

Гриби, які зібрав блогер перед Різдвом / Фото: Facebook / Skarby lasu

Реклама

Інфлюенсер з Польщі показав на Facebook, скільки грибів йому вдалося зібрати у лісі. Як виявляється, навіть зараз ьам ще можна знайти чимало грибів.

Про це пише wprost.pl.

Як виявилося, навіть у грудні у лісі можна знайти рядовку.

Реклама

«Гриби в грудні? Звісно, адже сезон триває цілий рік», — написав автор профілю «Скарби лісу» у Facebook. Він показав кошик, заповнений до країв різними видами грибів.

У понеділок, 22 грудня, блогер представив результати своєї недільної експедиції. Цього разу кошик був менш барвистим, але не менш багатим. Він був заповнений одним видом грибів.

«Пошуки рядовки зеленої 21.12.2025 знову дали багатий урожай. Ліс — це чудове місце, де не потрібно мріяти, бо ти знаходиш усе найпрекрасніше», — написав польський блогер.

Нагадаємо, у грудні гриби також можна знайти і у Львівській області.