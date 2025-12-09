Чому деякі рослини небезпечно обрізати взимку: експерт назвав головні помилки

Обрізка дерев / © Freepik

У грудні багато садівників беруться за сезонне прибирання ділянки, але зимова обрізка підходить не всім рослинам. Неправильний час може призвести до втрати квіткових бруньок і ослаблення кущів, попереджають фахівці.

Про це повідомило видання Express.

Ландшафтний садівник Хамід Алі зазначає, що насамперед не варто торкатися весняно квітучих чагарників — форзиції, бузку та квітучої смородини. До зими ці рослини вже формують бруньки, з яких розквітнуть навесні. Якщо зрізати їх у грудні, квіткові бруньки видаляються разом із пагонами, і навесні цвіт може бути значно слабшим або взагалі відсутнім.

За словами Алі, зимова обрізка створює й інший ризик: місця зрізів стають чутливими до холоду. Вплив низьких температур уповільнює відновлення тканин і може негативно вплинути на стан рослини. У деяких випадках це навіть призводить до загибелі окремих пагонів.

Експерт радить чекати завершення цвітіння, що зазвичай припадає на кінець весни або початок літа. Саме тоді ці чагарники найкраще переносять формувальну обрізку. Подібну обережність варто проявляти і з вічнозеленими рослинами, оскільки вони також можуть постраждати від морозу після сильного підрізання.

Попри застереження, певні роботи взимку все ж можливі. Садівники можуть видаляти сухі та пошкоджені гілки, особливо на трав’янистих багаторічниках і листяних чагарниках, зокрема на трояндах. Дозволена й обрізка сплячих дерев — яблунь, груш чи кленів — якщо температура не надто низька. Також у цей період варто очищати рослини, як-от хости або седуми, від старого та гнилого листя, щоб запобігти розвитку хвороб.

Окрім легкої обрізки, зимовий сезон підходить для підготовки насіння до весняного висіву, аерації газону та прибирання садових доріжок і патіо. Це допомагає підтримувати ділянку в порядку до моменту, коли основні роботи з рослинами можна буде безпечно продовжити навесні.

Нагадаємо, з наближенням зимових свят садівник Кріс Боннетт радить не поспішати викидати святкові рослини після різдвяного декору, адже багато з них чудово переносять холод і можуть оживити сад протягом усієї зими.