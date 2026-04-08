Покупка пакета на секонд-хенде принесла женщине почти 400 тысяч гривен: что было внутри (фото)

Обычная покупка в магазине подержанных вещей неожиданно превратилась в настоящий финансовый успех. Женщина приобрела пакет с украшениями за 500 долларов (около 21 500 грн), а внутри обнаружила золото и серебро, общая стоимость которых превысила 9000 долларов (более 380 тысяч гривен).

Об этом написали на Reddit.

То, что изначально выглядело как обычный набор дешевой бижутерии, после тщательной сортировки оказалось настоящим месторождением драгоценностей. Внутри пакета владелица нашла десятки кольца, браслетов и ожерелья. Среди них было более одной унции чистого золота, значительное количество стерлингового серебра и несколько эксклюзивных дизайнерских изделий.

Находка на секонд-генде

По словам автора истории, находка была настолько массивна, что даже не все вещи попали на фото. Около 4,5 кг бижутерии она отложила в сторону при первичном осмотре. Однако именно золотые и серебряные изделия составили основную ценность, которая в восемнадцать раз превысила израсходованные средства.

Почему покупка чуть не сорвалась

Путь к сокровищу был тернист. Как стало известно из сообщения, соглашение могло вообще не состояться. Когда покупатель пыталась осмотреть содержимое пакета прямо в магазине, продавец стал проявлять раздражение.

Владелец находки предполагает, что именно высокая цена в 500 долларов и невозможность подробно изучить товар отпугали других посетителей секонд-хенда.

«Самая высокая цена и неразборчивый внешний вид пакета сыграли мне на руку, ведь другие покупатели просто не рискнули», — поделилась мыслями женщина.

Какая участь клада

Героиня истории — не новичок в этом деле. Она занимается перепродажей украшений уже более пяти лет, поэтому сразу поняла, как распорядиться находкой. Ее стратегия четкая: целые и ценные изделия выставят на продажу в качестве готовых украшений на онлайн-площадках, а поврежденные вещи отправят на переплавку.

Первая прибыль уже работает на владелицу. После успешной продажи одного из браслетов, она инвестировала деньги в золотые самородки. Остальные украшения ждут в свою очередь, обещая принести немалый доход, что значительно превышает средние заработки на рынке подержанных вещей.

