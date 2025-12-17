Шеф-повар спас жизнь постоянному клиенту, не пришедшему в ресторан впервые за 10 лет

Реклама

Во Флориде, США, шеф-повар ресторана морепродуктов Shrimp Basket спас жизнь 78-летнему мужчине после того, как тот впервые за десятилетие не явился на обед.

Об этом сообщает CBS News.

Отсутствие постоянного клиента насторожило персонал и помогло вовремя оказать помощь.

Чарли Хикс в течение последних десяти лет дважды в день посещал ресторан в Пенсаколе. На обед и ужин он постоянно заказывал одно и то же блюдо — гумбо с небольшим количеством риса и без крекеров. По словам сотрудников, мужчина не пропускал ни дня.

«Мы открываем дверь – а мистер Хикс уже ждет», – рассказал CBS News шеф-повар Доннелл Столворт.

Чарли Хикс / © CBS News

В сентябре в 2025 году Чарли несколько дней подряд не появлялся в ресторане. Сотрудники позвонили ему домой, и мужчина сообщил, что заболел. Один из работников доставил ему еду и оставил у двери, чтобы не подвергать никого опасности.

Однако на третий день телефон Чарли перестал отвечать. Почувствовав, что что-то не так, Доннелл Столворт прервал смену и поехал в его квартиру. Сначала на стук никто не отвечал, но уже когда повар собирался уйти, он услышал слабый голос, зовущий на помощь.

«Я открыл дверь и увидел ее на полу. Я не знал, в каком он состоянии – это было самое страшное», – вспоминает Доннелл.

Выяснилось, что Чарли пролежал на полу неведомое время. Врачи диагностировали у него два сломанных ребра и сильное обезвоживание. Мужчину госпитализировали.

Во время лечения сотрудники Shrimp Basket дважды в день приносили Чарли его любимое гумбо в больницу. После выписки они помогли ему найти новую квартиру — прямо рядом с рестораном, чтобы иметь возможность за ним присматривать.

Чарли Хикс и Доннелл Столворт / © CBS News

Племянница Чарли, Кристина Нипер, отметила, что именно внимательность персонала спасла ее дяде жизни. По ее словам, между Доннеллом и Чарли завязалась настоящая дружба.

К декабрю 2025 года Чарли снова вернулся в свой привычный распорядок и начал регулярно посещать ресторан. Оба мужчины признают, что это событие навсегда изменило их отношения.

"Мы действительно наладили связь", - сказал Чарли. "Он как дедушка, как дядя и как лучший друг - все в одном", - добавил Доннел.

