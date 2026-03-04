То, что мужчина нашел в уборной, навсегда изменило его жизнь: что там было

Туалетная бумага / © pexels.com

Обычный визит в уборную может обернуться настоящим открытием. Так случилось с мужчиной, длительно наблюдавшим в женском доме странную деталь интерьера.

Об этом он рассказал на Reddit.

Озадаченный мужчина опубликовал фотографию своей находки. На снимке — стандартный унитаз, прямо перед которым аккуратно расположен компактный деревянный табурет.

Находка мужчины

По словам автора сообщения, он давно заметил этот предмет в ванной комнате дома, где живут исключительно женщины, однако стеснялся прямо спросить о его функции.

Пользователи платформы мгновенно отреагировали на публикацию, быстро развеяв сомнения мужчины и превратив локальную загадку в масштабное обсуждение физиологии.

В чем секрет подставки для ног

Как пояснили комментаторы, табурет выполняет роль подставки для ног во время посещения туалета. С точки зрения анатомии такое решение вполне обоснованно. Когда человек ставит ноги на повышение, его тело принимает положение, имитирующее глубокое приседание.

Эксперты и опытные пользователи отмечают, что именно такая поза выравнивает прямую кишку, снимая напряжение с мышц и значительно облегчая естественный процесс опорожнения. Для многих семей наличие такого аксессуара в ванной является давно сформированной и здоровой привычкой.

Тема правильной позы в туалете уже более десяти лет активно обсуждается в информационном пространстве. Один из участников дискуссии на Reddit метко отметил, что на этой базовой анатомической потребности построена целая бизнес-империя.

Речь идет об известном коммерческом продукте Squatty Potty — специально разработанной подставке для ног под унитаз. По словам комментатора, компания продала более 8 миллионов единиц товара, заработав около 300 миллионов долларов.

Причиной такого феноменального успеха стало то, что люди не сразу осознали: для достижения правильного угла наклона тела необязательно покупать дорогостоящую пластиковую конструкцию, ведь с этой задачей идеально справляется обычный домашний табурет.

