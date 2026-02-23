Женщина придумала, как в супермаркете "бесплатно" получить продуктов на 63 тысяч гривен

В Польше будут судить женщину за обман в супермаркете / © pixabay.com

Реклама

В Польше разоблачили женщину, которая обманула супермаркет на 5200 злотых (почти 63 тысячи гривен). За это ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Полицейские в Польше предъявили обвинения жительнице Сремского повета, которая в течение нескольких месяцев использовала пробелы в системе самообслуживания в одном из супермаркетов. Как установили следователи, с 22 мая по 26 сентября 2025 года женщина совершила такие действия в целом 59 раз.

Реклама

Женщина постоянно пользовалась одной схемой. Клиентка подходила к кассе с полной корзиной, однако она манипулировала весом продуктов и вводила специальный сервисный код, который нивелировал вес товаров. В результате система начисляла плату только за самые дешевые товары, несмотря на то, что корзина была заполнена до отказа. Вместо чека на несколько десятков или несколько сотен злотых, терминал генерировал символические суммы.

По данным полиции, общие убытки магазина составили почти 5200 злотых, что означает, что в среднем во время одних покупок стоимость неоплаченного товара достигала около 88 злотых. Правоохранители подчеркивают, что женщина, вероятно, рассчитывала на анонимность среди клиентов. Однако она не учла работу систем видеонаблюдения и анализа транзакций, которые регистрируют ход покупок. Собранные доказательства позволили предъявить ей обвинение по статье 286 Уголовного кодекса. За мошенничество грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который придумал способ, как обвесить супермаркет