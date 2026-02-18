- Дата публикации
Женщина в течение двух лет ночью кричала на соседей в мегафон: чем это закончилось
В городе Гаосюн на Тайване суд вынес приговор женщине, почти два года трижды в неделю ночью оскорблявшей соседей через мегафон.
На Тайване женщина была приговорена к трехмесячному заключению за систематические ночные оскорбления соседей, которые она выкрикивала в мегафон с собственного балкона.
Как передает Oddity Central, почти два года жители района в Гаосюне жили под аккомпанемент громкой брани.
Суд установил, что женщина по фамилии Чен установила на балконе звукоусилительное оборудование и, по меньшей мере, трижды в неделю включала его ночью. Начиная с мая в 2023 году она использовала мегафон, чтобы оскорблять нескольких соседей, с которыми имела конфликты. Впрочем, громкость была настолько высока, что страдали и другие жители района.
По словам пострадавших, трансляции проходили на максимальной громкости и продолжались по несколько десятков минут.
После почти двух лет безрезультатных попыток уладить ситуацию десятки соседей подали коллективное заявление в полицию. Дело было передано в суд.
В суде Чен признала, что пользовалась мегафоном для ночных оскорблений, однако настаивала, что делала это редко и только из-за шума от других соседей, якобы мешавших ей отдыхать.
Судья пришел к выводу, что умышленное и систематическое использование усилительной техники для трансляции брани в ночное время выходит за пределы разумного и терпимого общества.
Женщину приговорили к трем месяцам заключения. Приговор может быть заменен штрафом в размере 90 000 тайваньских долларов (примерно 3600 долларов США). Также она имеет право подать апелляцию.
Подобные случаи были и раньше. В частности, в других странах фиксировали истории, когда жители годами терроризировали соседей громкой музыкой, записями лая собак или непрерывным воспроизведением оперы Травиата композитора Джузеппе Верди.
