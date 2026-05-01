Авария с участием поезда Киев-Ужгород: выросло количество погибших

Авария поезда Киев-Ужгород. / © Полиция Львовской области

Дополнено новыми материалами

Во Львовской области сегодня утром, 1 мая, поезд сообщением Киев-Ужгород столкнулся с автовозом. Число погибших возросло.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Водитель автокрана, который выехал на переезд во Львовской области, умер по дороге в больницу. Из-за нарушения правил дорожного движения эта авария унесла уже две жизни», — сообщили в компании.

Заметим, что ранее стало известно, что за рулем грузового автомобиля «КрАЗ» находился 64-летний житель Дрогобыча.

Что известно о жертвах аварии на железной дороге

В результате столкновения погиб 51-летний машинист поезда. Он был ветераном – вернулся с фронта и работал на железной дороге.

Помощник машиниста получил травмы: имеет ряд переломов. Руководитель Львовского регионального центра филиала «Локомотивная компания» АО «Укрзализныця» Владимир Кит рассказал «Общественному», что его госпитализировали в Стрыйскую районную больницу.

По данным УЗ, на момент аварии в поезде сообщением Киев-Ужгород находились около 400 пассажиров. Они остались невредимыми.

Авария произошла вблизи города Стрый Львовской области. Предварительно установлено, что автокран выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом .

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский подчеркнул, водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, несмотря на то, что работала сигнализация.

Дата публикации 07:28, 01.05.26

