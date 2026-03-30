Ажиотаж на границе с Польшей: где самые большие очереди и кудою лучше объехать

Очереди на украинско-польской границе

Реклама

Перед Пасхой на границе с Польшей резко возросло количество авто и пассажиров. Таможенники назвали наименее загруженные пункты пропуска для быстрого въезда в Украину.

Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщила в Сети.

В течение последних дней на украинско-польской границе фиксируется рост количества транспорта. Из-за приближения Пасхи все больше граждан возвращаются в Украину, что и привело к увеличению трафика.

Реклама

Самая большая нагрузка сейчас наблюдается в пунктах пропуска «Краковец — Корчева» и «Шегини — Медика».

Где меньшие очереди на границе с Польшей — перечень пунктов пропуска

Чтобы избежать длительного ожидания, водителям и путникам советуют пользоваться менее загруженными маршрутами:

«Угринов — Долгобичув»,

«Рава-Русская — Хребенне»,

«Грушев — Будомеж»,

«Нижанковичи — Мальховице»,

«Смильница — Кросценко».

Напомним, 29 марта Госпогранслужба проинформировала, что на границе с Польшей растет пассажиропоток из-за украинцев, которые массово возвращаются домой на праздники. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что за сутки границу пересекли 107 тыс. человек с преимуществом на въезд. Самыми загруженными были пункты «Шегини», «Краковец» и «Рава-Русская», тогда как на других направлениях очереди значительно меньше.