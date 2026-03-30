Ажиотаж на границе с Польшей: где самые большие очереди и кудою лучше объехать
Государственная таможенная служба обнародовала список пунктов пропуска, где можно пересечь границу без многочасового ожидания.
Перед Пасхой на границе с Польшей резко возросло количество авто и пассажиров. Таможенники назвали наименее загруженные пункты пропуска для быстрого въезда в Украину.
Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщила в Сети.
В течение последних дней на украинско-польской границе фиксируется рост количества транспорта. Из-за приближения Пасхи все больше граждан возвращаются в Украину, что и привело к увеличению трафика.
Самая большая нагрузка сейчас наблюдается в пунктах пропуска «Краковец — Корчева» и «Шегини — Медика».
Где меньшие очереди на границе с Польшей — перечень пунктов пропуска
Чтобы избежать длительного ожидания, водителям и путникам советуют пользоваться менее загруженными маршрутами:
«Угринов — Долгобичув»,
«Рава-Русская — Хребенне»,
«Грушев — Будомеж»,
«Нижанковичи — Мальховице»,
«Смильница — Кросценко».
Напомним, 29 марта Госпогранслужба проинформировала, что на границе с Польшей растет пассажиропоток из-за украинцев, которые массово возвращаются домой на праздники. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что за сутки границу пересекли 107 тыс. человек с преимуществом на въезд. Самыми загруженными были пункты «Шегини», «Краковец» и «Рава-Русская», тогда как на других направлениях очереди значительно меньше.