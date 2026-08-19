Через три месяца после мобилизации у мужчины обнаружили шизофрению: почему суд отказался его «списать»

Мобилизовали с шизофренией: почему суд не отменил призыв мужчины / © ТСН.ua

Реклама

Днепропетровский окружной административный суд отказался отменить приказ о мобилизации военнообязанного, которому в июне 2026 года был установлен диагноз «параноидная шизофрения». На момент призыва в марте у мужчины был действующий вывод ВЛК о пригодности.

Об этом передает «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Что требовал истец

Мужчина просил у суда просил отменить приказ воинской части о его зачислении в списки личного состава и обязать воинскую часть уволить его.

Реклама

Он утверждал, что он был мобилизован с применением силы и принуждения. По его словам, представители ТЦК не имели законных оснований для его задержания и доставки, а на момент призыва он не имел нарушений правил военного учета и имел право на отсрочку.

Кроме того, истец утверждал, что у него было заболевание. Однако полноценного медицинского осмотра, по его мнению, проведено не было. Он также утверждал, что ему не предоставили копию постановления ВЛК и что медицинское освидетельствование фактически было формальным.

Позиция ТЦК

ТЦК, в свою очередь, возразил против иска. Там утверждали, что на ВЛК мужчину сочли пригодным, в том числе к прохождению службы в подразделениях повышенной боевой готовности.

Истец добился второй ВЛК

Через три месяца после мобилизации, 13 июня 2026 года, мужчина прошел новую ВЛК при Центральной военно-врачебной комиссии.

Реклама

На этот раз вывод оказался кардинально иным.

Он признан непригодным к военной службе. В документе, в частности, указан диагноз F20.0 — шизофрения, параноидная форма, непрерывный тип течения, с формированием выраженного апато-абулического дефекта. В заключении также отмечались другие заболевания, включая анемию, пневмофиброз и последствия травмы кисти.

После этого истец подал рапорт об увольнении с военной службы по состоянию здоровья.

Что решил суд

Суд разграничил состояние здоровья мужчины во время призыва и последующее изменение его медицинского статуса. Поскольку 6 марта действовало действующее заключение ВЛК о пригодности, суд решил, что ТЦК действовал в пределах полномочий.

Реклама

Поэтому июньское заключение ВЛК о непригодности суд не признал основанием для отмены мартовского приказа о призыве. В то же время, это не означает, что суд признал июньский диагноз или заключение ВЛК незаконным.

Таким образом, суд не отменил приказ воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава и не обязал воинскую часть исключить его из списков.

Напомним, что мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами сочли пригодным, однако суд отменил постановление ВЛК.

Новости партнеров

Новости партнеров