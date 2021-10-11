Экс-судья Чаус останется под домашним арестом: ВАКС продлил меру пресечения

Николай Чаус будет находиться за решеткой еще как минимум два месяца.
В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщает УНН.
Соответствующее решение принял судья ВАКС Тимур Хамзин. Меру пресечения продлили до 14 декабря. Чаус, в частности, должен и в дальнейшем носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, воздерживаться от общения со свидетелями и сообщать правоохранителям о перемене места жительства.
Напомним, Николая Чауса подозревают в получении в 2016 году взятки — 150 тыс. долларов. Деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной 2021 года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете в Винницкой области.
- 3 апреля стало известно, что в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.
- О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
- Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
- Впоследствии президент Молдовы Санду поручила провести расследование этого дела. Своей очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
- Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
- Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могли поделить" Чауса с СБУ.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".
- Чаусу вручили подозрение. И отвезли в изолятор временного содержания.
- 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал для Николая Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста.