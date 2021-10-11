Экс-судья Чаус останется под домашним арестом: ВАКС продлил меру пресечения

Николай Чаус будет находиться за решеткой еще как минимум два месяца.

В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает УНН.

Соответствующее решение принял судья ВАКС Тимур Хамзин. Меру пресечения продлили до 14 декабря. Чаус, в частности, должен и в дальнейшем носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, воздерживаться от общения со свидетелями и сообщать правоохранителям о перемене места жительства.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении в 2016 году взятки — 150 тыс. долларов. Деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной 2021 года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете в Винницкой области.

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