Если бы я не был президентом, был бы в территориальной обороне – Зеленский

Если бы я не был президентом, был бы в территориальной обороне – Зеленский

Президент подчеркнул, что он – человек мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стреляет не лучше других, потому что "человек мира".

"Я уверен в этом, потому что я человек мира, так получилось. Так получилось, что я гарант не просто конституции, а этих людей, моего народа — вот и все", — сказал он в интервью СМИ.

Зеленский также сказал, чем бы занимался, если бы он не был президентом.

"Если бы я не был президентом, я бы был в территориальной обороне — подавал бы продовольствие, стрелял, помогал бы. Делал бы то, что мне говорили, но если бы мне сказали ультиматум: ты должен сложить оружие, перейти на другую сторону, я бы этого никогда не сделал, каким бы я не был воином. Вот почему мы здесь, мы просто защищаем свое, мы ничего не забираем", — сказал Зеленский.