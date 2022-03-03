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Если бы я не был президентом, был бы в территориальной обороне – Зеленский

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Если бы я не был президентом, был бы в территориальной обороне – Зеленский

Офис Президента Украины

Президент подчеркнул, что он – человек мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стреляет не лучше других, потому что "человек мира".

"Я уверен в этом, потому что я человек мира, так получилось. Так получилось, что я гарант не просто конституции, а этих людей, моего народа — вот и все", — сказал он в интервью СМИ.

Зеленский также сказал, чем бы занимался, если бы он не был президентом.

"Если бы я не был президентом, я бы был в территориальной обороне — подавал бы продовольствие, стрелял, помогал бы. Делал бы то, что мне говорили, но если бы мне сказали ультиматум: ты должен сложить оружие, перейти на другую сторону, я бы этого никогда не сделал, каким бы я не был воином. Вот почему мы здесь, мы просто защищаем свое, мы ничего не забираем", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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