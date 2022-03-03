Якщо б я не був президентом, був би в територіальній обороні - Зеленський

Якщо б я не був президентом, був би в територіальній обороні - Зеленський

Президент наголосив, що він - людина миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стріляє не краще інших, бо "людина миру".

"Я впевнений у цьому, бо я людина миру, так вийшло. Так вийшло, що я гарант не просто конституції, а цих людей, мого народу - ось і все", - сказав він в інтерв'ю ЗМІ.

Зеленський також сказав, чим би займався, якби не був президентом.

"Якщо б я не був президентом, я би був у територіальній обороні - давай би харчі, стріляв, допомагав би. Робив би те, що мені казали, але якщо б мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік, я б цього ніколи не зробив, яким би я воїном не був. Ось чому ми тут, ми просто захищаємо своє, ми нічого не забираємо", - сказав Зеленський.