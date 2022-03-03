Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Якщо б я не був президентом, був би в територіальній обороні - Зеленський

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якщо б я не був президентом, був би в територіальній обороні - Зеленський

Офіс Президента України

Президент наголосив, що він - людина миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стріляє не краще інших, бо "людина миру".

"Я впевнений у цьому, бо я людина миру, так вийшло. Так вийшло, що я гарант не просто конституції, а цих людей, мого народу - ось і все", - сказав він в інтерв'ю ЗМІ. 

Зеленський також сказав, чим би займався, якби не був президентом.

"Якщо б я не був президентом, я би був у територіальній обороні - давай би харчі, стріляв, допомагав би. Робив би те, що мені казали, але якщо б мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік, я б цього ніколи не зробив, яким би я воїном не був. Ось чому ми тут, ми просто захищаємо своє, ми нічого не забираємо", - сказав Зеленський. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація