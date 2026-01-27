Часть областей Украины осталась без электричества из-за ударов РФ

Энергетики

Из-за массированных ракетно-пушечных атак по состоянию на утро 27 января без света остались потребители в Харьковской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Дополнительно сложные погодные условия обесточили более полутысячи населенных пунктов в семи регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго» в Facebook.

Как отмечается, в районах, где позволяет обстановка безопасности, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Отдельно ситуацию осложнила непогода. Из-за интенсивного гололеда, который привел к обледенению и повреждению линий электропередачи, без электроснабжения полностью или частично остались более полутысячи населенных пунктов сразу в семи регионах страны. Речь идет о Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Киевской областях. Аварийные бригады операторов распределения уже работают на местах и восстанавливают поврежденные участки электросетей.

На фоне разрушений, вызванных ударами РФ по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах Украины сейчас введены экстренные отключения электроэнергии. В других областях действуют ограничения потребления для предприятий, а также почасовые графики обесточиваний для бытовых потребителей.

По данным на 9:30 вторника, общий уровень потребления электроэнергии был на 1,8% выше, чем накануне. Это объясняется тем, что в части регионов применялись менее жесткие ограничения электроснабжения.

В «Укрэнерго» отметили, что в течение текущих суток по всей территории Украины сохраняется потребность в экономном использовании электроэнергии. Граждан призывают минимизировать работу мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 23:00.

Напомним, ранее мы писали о том, 27 января во всех регионах страны из-за последствий российских атак будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности.