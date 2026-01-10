Как можно сбить российскую ракету средней дальности "Орешник" - эксперт дал ответ

Фото иллюстративное / © ТСН

Российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" возможно сбить современными системами противоракетной обороны, в частности корабельными ракетами Standard Missile 3 и израильской системой Arrow 3.

Об этом рассказал главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков в комментарии LIGA.net.

По его словам, ракеты SM-3 используются на кораблях с системой Aegis. Есть две такие американские базы — в Румынии и Польше. А система Arrow 3 развернута в Германии.

Катков отметил, что «Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности с раздельными боевыми частями. Ее нужно поразить до момента разделения. Это экзоатмосферный перехват — в космосе. Но вопрос в том, когда именно происходит разведение боевых частей ракеты и находится ли она в зоне действия этих комплексов.

«Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не раскрывались, поэтому оценить точно невозможно. Мы не знаем циклограмм полета „Орешника“ и SM-3. Без этого сказать наверняка — невозможно. Теоретически — можно (сбить), а практически — зависит от многих параметров», — сказал эксперт.

Катков отметил, что Украина сейчас и в ближайшей перспективе не имеет возможностей для перехвата ракеты «Орешник». Теоретически Силы обороны могли бы пытаться уничтожать уже разделенные боевые блоки с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако на практике это маловероятно из-за ограниченного количества целей, которые система способна сопровождать и поражать одновременно.

«Patriot- это средство против тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, типа „Искандер“. Для ракет средней дальности нужны другие системы: THAAD, SM-6, SM-3», — сказал Катков.

Комментируя заявленную Россией скорость полета ракеты на уровне 13 тыс. км/ч, Катков пояснил, что такие показатели являются типичными для баллистических ракет средней дальности и соответствуют скорости около 3,6 км/с. По его словам, это дополнительно подтверждает оценки украинской стороны о том, что «Орешник» фактически является реинкарнацией советского комплекса «Пионер».

