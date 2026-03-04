Кому могут отказать в регистрации на НМТ-2026: объяснения для поступающих

Введение

Поступающим, которые планируют сдавать Национальный мультипредметный тест в 2026 году, могут отказать в регистрации при наличии определенных оснований. Этому может быть несколько причин.

Об этом пишет «Введение Инфо».

При каких условиях абитуриенту будет отказано

При создании персонального кабинета для участия в НМТ-2026 отказ возможен, если абитуриент:

указал недостоверную информацию;

не скачал все необходимые документы;

подал копии документов, не отвечающих требованиям законодательства.

Еще одним основанием для отказа является невозможность обеспечить особые (специальные) условия сдачи теста, указанные в медицинском заключении.

«Официальный отказ в таком случае дает возможность поступающему с особыми образовательными потребностями сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать», — говорится в сообщении.

В случае отказа соответствующее уведомление с указанием причины будет размещено в персональном кабинете участника.

Напомним, ВРУ приняла закон №13650, утверждающий обновленные правила проведения национального мультипредметного теста и вступительной кампании-2026. Сохранена модель НМТ с однодневным тестированием и дополнительными сессиями по безопасности и равному доступу всех поступающих. Абитуриенты также освобождены от государственной итоговой аттестации (ГНА), которая в этом году не будет проводиться. Список предметов НМТ остался без изменений: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор. Результаты НМТ, полученные с 2023 года, могут использоваться для вступления в 2026 году.

Добавим, что абитуриенты, не сдавшие национальный мультипредметный тест (НМТ), смогут поступить в университет на так называемый «нулевой курс» и проучиться там один год. А после — повторно сдать тест, чтобы быть зачисленными на первый курс. Это решение должно позволить тем, кто не преодолел НМТ по разным причинам, все же получить шанс подготовиться и продолжить высшее образование.