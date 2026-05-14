Массированная атака на Украину: на Киевщине зафиксированы значительные разрушения и раненые

Враг обстрелял Киевщину

В результате вражеской атаки в ночь на 14 мая в Киевской области пострадали 6 человек, а также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу. Еще троим женщинам медицинская помощь была оказана на месте», — говорится в сообщении.

Также в Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Медицинская помощь предоставлена на месте.

Кроме того, в области зафиксированы значительные разрушения:

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе — три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поврежден многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом. В Белоцерковском районе — частный дом.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киева повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев, в результате чего обрушился подъезд многоэтажки.

