Массированная атака на Украину: на Киевщине зафиксированы значительные разрушения и раненые
Пострадавшим оказана необходимая помощь, несколько человек были госпитализированы в больницу.
В результате вражеской атаки в ночь на 14 мая в Киевской области пострадали 6 человек, а также зафиксированы значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
«В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу. Еще троим женщинам медицинская помощь была оказана на месте», — говорится в сообщении.
Также в Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Медицинская помощь предоставлена на месте.
Кроме того, в области зафиксированы значительные разрушения:
В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.
В Обуховском районе повреждены три частных дома.
В Броварском районе — три частных дома, автомобиль и предприятие.
В Бориспольском районе поврежден многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.
В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом. В Белоцерковском районе — частный дом.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киева повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 14 мая совершили массированную комбинированную атаку на Киев, в результате чего обрушился подъезд многоэтажки.