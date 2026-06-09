Миф о "российском оружии": как Украина создавала военный щит СССР

Российские военные на танках Т-34 во время парада в Москве в 2025 году / © Associated Press

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В Украине десятилетиями производилось вооружение для СССР. В частности, знаменитый танк Т-34 и советская авиация базировались на мощностях Украины. Сегодня же на смену устаревшим государственным гигантам приходят частные разработчики, которые меняют правила игры на фронте.

Об этом говорится в статье Neue Zürcher Zeitung.

Успешное сопротивление Украины российской агрессии продемонстрировало, что даже Давид способен противостоять Голиафу. Запорожье, Киев, Харьков и Днепр уже много лет являются центрами производства вооружения — в частности такого, которое в свое время относилось к лучшим образцам в Советском Союзе.

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За последние месяцы украинские военные неоднократно удивляли мир технологическими решениями и инновациями в сфере обороны, которые привлекли международное внимание. Еще во времена Российской империи и Советского Союза украинские инженеры считались ценным ресурсом благодаря своим знаниям и способностям.

После распада СССР оборонная промышленность также подверглась разделению. После 1991 года примерно 70% военно-промышленного потенциала досталось России, тогда как Украина получила около 20%.

Советская система производства вооружений требовала колоссальных финансовых ресурсов — на нее тратилась почти четверть государственного бюджета. Военно-промышленный комплекс фактически функционировал как отдельный административный механизм. Все ключевые решения принимались «хранителями священного знания» из Совета обороны. Даже члены Политбюро — высшего руководящего органа СССР — не владели полной информацией о том, где именно производится вооружение и какая его реальная стоимость.

Производство оружия в Украине во времена СССР

На территории Украины работали стратегически важные предприятия по производству самолетов, танков, реактивных двигателей и кораблей. После 1991 года производственные связи между Украиной и Россией были нарушены, а их восстановление оказалось сложным и болезненным процессом. В 1993 году между государствами было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Однако в 2014 году Киев полностью запретил любое взаимодействие с Москвой в этой сфере. В то же время даже после этого фиксировались случаи скрытых поставок военной продукции в РФ — через коррупционные схемы или предательство.

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Украина играла важную роль в военно-технологическом развитии как во времена Российской империи, так и в период существования СССР. Одним из первых выдающихся военно-технических новаторов украинского происхождения был Игорь Сикорский, который во время Первой мировой войны создал первый деревянный бомбардировщик. Сикорский вырос в Киеве, а затем работал в Москве. Он называл себя «православным русским».

Его происхождение было значительно сложнее, чем может показаться: по отцовской линии Сикорский принадлежал к польской мелкой шляхте, а по материнской имел корни кубанских казаков. В 1919 году он покинул Родину и переехал в США. Там, использовав стартовые средства, предоставленные русским композитором Сергеем Рахманиновым, он основал собственную авиастроительную компанию. В годы Второй мировой войны разработанный Сикорским вертолет R-4 стал важным элементом американских и британских военно-воздушных сил. В определенной степени Сикорский незаметно вернулся на родину: в 1950-х годах советские инженеры воспроизвели две модели его вертолетов.

В современной Украине интерес к личности Сикорского переживает настоящее возрождение: памятники ему установлены возле аэропорта «Жуляны» и перед Киевским политехническим институтом, а дом конструктора в Киеве планируют переоборудовать в музей.

Важную роль в советской авиационной отрасли играли запорожский производитель турбин «Мотор Сич» и киевское конструкторское бюро Антонова. До 2014 года более 70% продукции «Мотор Сичи» поставлялось в Россию. В октябре 2022 года руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева задержали украинские спецслужбы по подозрению в тайных поставках двигателей для самолетов и вертолетов российскому военно-промышленному сектору.

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В 1980-х годах предприятия Антонова создали самый большой и тяжелый транспортный самолет в мире — Ан-225. Единственный завершенный экземпляр был уничтожен в 2022 году во время российского штурма военного аэродрома в Гостомеле под Киевом. После начала полномасштабной войны и «Мотор Сич», и предприятия Антонова неоднократно становились объектами российских ударов.

Еще в 1895 году в Харькове начал работу машиностроительный завод, который при поддержке французских инвестиций быстро превратился в один из ключевых локомотивных заводов Российской империи. Харьков был выбран не случайно: город имел мощный железнодорожный узел, рядом располагались месторождения угля и железной руды, а производимую продукцию можно было оперативно транспортировать в разные регионы империи.

В период русско-японской войны предприятие уже производило шрапнель, а с 1912 года на заводе изготавливали паровые котлы для военных кораблей Российской империи.

Танки Т-34 производили в Харькове

Во время Первой мировой войны завод полностью переориентировался на нужды военной промышленности. После революционных событий в Харькове начали производить танки и бронепоезда для Красной армии. В 1930-х годах предприятие окончательно перешло на выпуск военной техники. Самой известной его разработкой стал танк Т-34, которого за годы Второй мировой войны выпустили более 57 тыс. единиц. Его преимуществами были простая конструкция, наклонная броня и надежный дизельный двигатель.

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После вторжения Германии в СССР вермахт столкнулся с явлением, которое получило название «шок Т-34». Немецкое командование существенно недооценило возможности советской военной промышленности и было вынуждено пересматривать подходы к собственному танкостроению, ориентируясь на характеристики Т-34. Захваченные танки Т-34 маркировали немецким балочным крестом и применяли в боях против Красной армии.

Значительную роль в разработке танка Т-34 сыграл Иван Бондаренко — директор Харьковского машиностроительного завода и уроженец Донбасса. Происходя из обычной семьи, он воспользовался возможностями социального и карьерного роста, которые открылись в первые годы существования Советской Украины. Однако Бондаренко стал жертвой усиления репрессивной политики сталинского режима. Преданного большевика обвинили в передаче технических чертежей нацистской Германии и причастности к украинской антисоветской подпольной организации. В 1938 году после формального и быстрого военного суда его казнили.

Военное кораблестроение в Николаеве

Украинское побережье Черного моря издавна было выгодным регионом для развития судостроения. Еще в XVIII веке в Николаеве началось строительство парусных фрегатов. После поражения Российской империи в Крымской войне Парижский мирный договор 1856 года запретил царской власти создавать военный флот в Черном море. Однако впоследствии Россия вернулась к военному кораблестроению, и именно здесь были построены, в частности, такие известные корабли, как броненосец «Потемкин».

События восстания на этом корабле возле Одессы в 1905 году Сергей Эйзенштейн увековечил в своем знаменитом фильме 1925 года. В первые годы советской власти николаевские предприятия преимущественно выпускали военные корабли, а позже специализировались на строительстве рефрижераторных судов. В 2020 году предприятие окончательно обанкротилось.

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В конце существования СССР в Николаеве был построен единственный авианосец Кремля. Сначала он носил название «Леонид Брежнев», но позже его переименовали в «Адмирал Кузнецов». После распада Советского Союза Украина заявила свои права на этот корабль. Однако в декабре 1991 года авианосец тайно оставил стоянку возле Крыма и через Босфор направился в Мурманск.

«Адмирал Кузнецов» / © Associated Press

Сейчас корабль находится в крайне запущенном состоянии, а после неудачных попыток масштабной модернизации, вероятно, его ожидает утилизация. В 2024 году часть экипажа, который насчитывал около 1500 человек, отправили на войну против Украины.

Триумф частного оборонного сектора в Украине

Важнейшее украинское предприятие оборонной промышленности расположено в Днепре и до сих пор носит название «Пивденмаш» («Южмаш») — характерное советское сокращение, которое буквально означало «южнороссийский машиностроительный завод». Во времена Холодной войны предприятие специализировалось прежде всего на производстве баллистических ракет.

Будущий президент Украины Леонид Кучма возглавлял «Пивденмаш» в период с 1986 по 1992 год. После попыток переориентировать производство на гражданскую ракетную отрасль предприятие еще до начала российского вторжения столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. С 2022 года «Пивденмаш» четыре раза становился объектом российских ракетных ударов.

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В то же время важные для украинской обороны дальнобойные беспилотники и ракеты Flamingo производит не «Пивденмаш», а молодая компания Fire Point, чьи 70 производственных объектов остаются строго засекреченными.

История упадка «Пивденмаша» и стремительного развития Fire Point отражает тенденцию, которая уже длительное время заметна в украинском оборонном секторе. Государственные оборонные предприятия годами опирались на государственные заказы и экспортные контракты, однако постепенно начали терять способность к инновациям. Если в 2015 году лишь четверть оборонных заказов Киева выполняли частные компании, то уже в 2020 году их доля превысила половину.

Авторы статьи резюмировали — украинское сопротивление российской агрессии продемонстрировало, что у Давида все же есть шанс победить Голиафа.

К слову, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно нарастила оборонное производство и вплотную приблизилась к созданию собственных баллистических ракет. Он отметил, что сотни новых оборонных компаний уже масштабировали производство дронов, позволяя переносить войну на территорию России, ведь президент РФ Владимир Путин понимает только язык силы. Зеленский подчеркнул, что поскольку Москва ежедневно атакует Украину сотнями беспилотников, Киев вынужден отвечать асимметрично, чтобы жители российской столицы и Санкт-Петербурга ощутили последствия войны.

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