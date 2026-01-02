- Дата публикации
Может ли армия РФ захватить Запорожье: что говорят военные
Оккупанты имеют дефицит личного состава, отмечает военный.
Армия Российской Федерации не способна захватить Запорожье. Впрочем, захватчики продолжают свою тактику террора.
Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих в эфире «Ранок.LIVE».
«Захватить (Запорожье — Ред.) — Нет», — говорит военный.
По его словам, даже на гораздо меньших направлениях (в частности, у Степногорска и близлежащих населенных пунктов) захватчики не способны к полному захвату территорий. Причина, говорит Пелых, дефицит и низкое качество личного состава, слабая подготовка и отсутствие мотивации.
«По состоянию на конец 2025 года россиянам удалось захватить только 2% территории — это с 2022 года. Несмотря на то, что здесь три года тоже продолжаются активные боевые действия. Результат достаточно незначителен», — подчеркнул военный.
Дмитрий Пелих говорит, что движение вперед со стороны Васильевки больше не дает россиянам тактического преимущества из-за больших потерь.
Как сообщалось, часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем русской армии. Россияне имеют значительное преимущество в живой силе и вооружении, но не захватили город. В Гуляйполе силы обороны продолжают держать оборону. Впрочем, противник пытается вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что захватчики усилили наступательные действия на юге и рвутся в Степногорск. Тактика оккупантов предполагает постоянную инфильтрацию малых групп через основные подъездные пути к этому населенному пункту.