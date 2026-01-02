Может ли армия РФ захватить Запорожье: что говорят военные

Запорожье. / © ТСН.ua

Армия Российской Федерации не способна захватить Запорожье. Впрочем, захватчики продолжают свою тактику террора.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих в эфире «Ранок.LIVE».

«Захватить (Запорожье — Ред.) — Нет», — говорит военный.

По его словам, даже на гораздо меньших направлениях (в частности, у Степногорска и близлежащих населенных пунктов) захватчики не способны к полному захвату территорий. Причина, говорит Пелых, дефицит и низкое качество личного состава, слабая подготовка и отсутствие мотивации.

«По состоянию на конец 2025 года россиянам удалось захватить только 2% территории — это с 2022 года. Несмотря на то, что здесь три года тоже продолжаются активные боевые действия. Результат достаточно незначителен», — подчеркнул военный.

Дмитрий Пелих говорит, что движение вперед со стороны Васильевки больше не дает россиянам тактического преимущества из-за больших потерь.

Как сообщалось, часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем русской армии. Россияне имеют значительное преимущество в живой силе и вооружении, но не захватили город. В Гуляйполе силы обороны продолжают держать оборону. Впрочем, противник пытается вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что захватчики усилили наступательные действия на юге и рвутся в Степногорск. Тактика оккупантов предполагает постоянную инфильтрацию малых групп через основные подъездные пути к этому населенному пункту.