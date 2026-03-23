Мужчина на экзамене использовал "шпионскую" футболку: как его наказали

Житель Тернопольской области для того, чтобы успешно сдать экзамен по правилам дорожного движения в территориальном сервисном центре МВД, использовал высокотехнологичный комплект для получения подсказок. За попытку использования «шпионского» оборудования против него открыли уголовное производство.

Об этом сообщает издание Магнолія-ТѴсо ссылкой на приговор Тернопольского горрайонного суда.

Из материалов судебного дела стало известно, что инцидент произошел в июле 2025 года во время теоретического экзамена по ПДД в сервисном центре в селе Подгороднее.

Будущий водитель пришел на экзамен в эксклюзивной экипировке: в обычную пуговицу его футболки была вмонтирована видеокамера, для трансляции экзамена в реальном времени он применил бескорпусный 4G-модуль. Дополняли «шпионский» набор портативный аккумулятор и микрофон для получения подсказок.

Однако воспользоваться этим высокотехнологичным комплектом для обмана во время сдачи экзамена ему не удалось.

Мужчину разоблачили и обвинили в незаконном приобретении специальных технических средств негласного получения информации, разрешенных для использования только работниками правоохранительных органов. В конце концов его дело отправили в суд.

В марте этого года подсудимый пошел на сделку с прокурором, признав вину и согласившись дать показания против лиц, которые продали ему «шпионские» принадлежности за 1500 долларов США.

По его словам, продажа состоялась через посредников, которые приехали на автомобиле Skoda прямо в сервисный центр МВД.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа — 17 000 гривен. Спецсредства изъяты.

