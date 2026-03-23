Максим Жорин

Течение боевых действий оказывает непосредственное влияние на позицию России в переговорном процессе.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью на канале Армия TV.

По его словам, российская сторона будет продолжать войну до тех пор, пока будет иметь даже незначительные успехи на фронте.

Жорин отметил, что несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам, реальные изменения в подходах России не наблюдаются.

«Россияне не демонстрируют никакого интереса. Несмотря на публичный образ якобы готовности к миру фактически они остаются на тех же позициях и продолжают боевые действия», — сказал он.

По мнению военного, ключевым фактором является динамика на поле боя: именно она определяет, готова ли РФ изменять свою риторику.

Он подчеркнул, что остановка продвижения оккупационных сил может повлиять на тональность предстоящих переговоров.

Условие сдерживания врага

Жорин также отметил, что у Украины есть потенциал для сдерживания российских войск, однако для этого необходимо существенное усиление армии и внедрение современных технологических решений.

По его словам, именно качественная модернизация войск может стать ключом к стабилизации ситуации на фронте.

Напомним, настоящие мирные переговоры с Россией станут возможны только тогда, когда Силы обороны Украины смогут полностью остановить продвижение оккупационных войск, заставив их перейти в глухую оборону.