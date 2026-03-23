Владимир Путин

Российские власти внедряют обязательные консультации с психологами для женщин, заявляющих об отсутствии планов иметь детей.

Об этом сообщает издание BILD.

Из-за рекордно низкой рождаемости (1,4 ребенка в женщину) российский Минздрав ввел новые правила. Теперь врачи должны обязательно спрашивать женщин, сколько детей они планируют. Если пациентка говорит, что не хочет детей, ее будут направлять психологу, который будет убеждать ее стать матерью.

В России рождается мало детей, поэтому власти начали вмешиваться в частную жизнь людей. Чтобы население не сокращалось, каждая женщина должна рожать в среднем по два ребенка (показатель 2,1), но сейчас эта цифра значительно меньше. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что государство должно обеспечить условия, чтобы молодежь стремилась обрести «радость материнства».

Это часть общей политики контроля, где фактически ограничили аборты и запретили призывы не иметь детей. Кроме того, с 1 марта 2026 года беременным школьницам и студенткам в РФ обещают выплачивать по 100 тысяч рублей. По мнению экспертов, из-за психологов власти пытаются просто давить на женщин, которые не хотят рожать.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил об ухудшении демографической ситуации в России и признал, что принятые властями меры не принесли ожидаемого результата.