Как заставить Россию в мир: Жорин раскрыл, что может изменить тон разговоров на переговорах

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин

Реклама

Россия Российская Федерация абсолютно не заинтересована в реальном мирном урегулировании и прекращении войны, поскольку ее войска продолжают хоть и медленно, но продвигаться вперед. Настоящие дипломатические сдвиги начнутся после полной остановки врага на всех участках фронта и перехода оккупантов в вынужденную оборону.

О реальном положении дел с переговорным процессом и ситуации на передовой рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью каналу «Армия TV».

«Процесс ради процесса» и цена иллюзий

Военный призвал украинцев избавиться от иллюзий относительно быстрого дипломатического разрешения конфликта на текущем этапе. По его словам, ему очень жаль людей, ожидающих каждого нового раунда переговоров как праздника, надеясь на мир, ведь россияне стоят на своих начальных позициях и ничего менять не собираются.

Реклама

«Если фронт будет двигаться хоть чуть-чуть, они будут загонять туда еще и еще новые силы. Сегодня это все выглядит как процесс для процесса. А вот когда они не смогут наступать и перейдут в оборону, тогда и лица на переговорах изменятся, и тон разговора», — подчеркнул Жорин.

Он подчеркнул, что за всю войну россияне не завоевали того, на что надеялись, однако результаты у них есть. Пусть не с той скоростью и с колоссальными потерями, но враг имеет тактический успех и захватывает территорию.

Технологическая революция ради жизни пехотинца

В то же время Жорин убежден, что Силы обороны Украины обладают достаточным потенциалом, чтобы остановить это ползучее наступление россиян. Если агрессор перестанет двигаться, мобилизовать население внутри РФ станет крайне сложно, что и изменит тональность любых диалогов.

Чтобы добиться кардинального изменения ситуации на поле боя, украинская армия нуждается не просто в технологической революции, а в полном изменении философии ведения войны с фокусом на сохранение жизней.

Реклама

«Мы должны сделать все: придумать новый дрон, найти новую волну, разработать новое оружие — все, что угодно, чтобы выжил наш боец и пехотинец, стоящий на переднем крае. Сегодня он переживает тяжелые времена», — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса, добавив, что ключевую роль будет играть высокое качество боевой подготовки и новая современная система применения войск.

Ранее командир 1-го отдельного штурмового батальона Дмитрий Филатов назвал ключевые вызовы для украинских сил на юге, среди которых численное преимущество врага в пехоте и эффективное применение оккупантами дронов. Чтобы лишить россиян этого преимущества, военный призвал системно изменить подход и централизовать управление беспилотными подразделениями на уровне армейских корпусов.