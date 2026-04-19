Над Украиной заметили загадочный небесный объект: что это было (видео)
Украинцы ночью заметили яркий объект в небе, похожий на метеор или комету.
В небе над Украиной, в частности над Киевом и областью, Винницей, Ровенщиной, зафиксировали пролет яркого объекта, который очевидцы описывают как возможную комету или метеор.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
По словам очевидцев, небесное тело было видно в течение нескольких минут. Его также заметили жители Белоцерковского района, где объект оставлял яркие следы в небе.
Пока официального подтверждения природного явления нет. Вероятно, это был метеор или космический обломок, вошедший в атмосферу Земли и частично сгоревший.
Отметим, что подобные явления не редкость.
Так, в NASA сообщили, когда межзвездная комета приблизится к Земле.
Речь уже шла о межзвездной комете 3I/ATLAS. Она во время приближения к Солнцу начала извергать криовулканы, выбрасывая струи льда и пыли. Исследователи обнаружили, что комета имеет состав, неожиданно похожий на транснептуновые объекты нашей Солнечной системы.