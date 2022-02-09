Народные приметы, обряды и обычаи 10 февраля 2022 года

Купаются вороны – на непогоду.
10 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского, преподобного Ефрема Угрина, Новоторгского.
10 февраля: украинские народные приметы
- Если сорока спряталась под крышу, а снегурь запел — быть метелью.
- Голуби воркуют – тепло предвещают.
- Петухи вечером раскулачивались — на оттепели.
- Куры рано садятся на насест — ночью будет мороз.
- Гуси прячут клювы под крыло или стоят на одной ноге – на холод.
- Домашние свиньи сгребают берлогу и прячутся в нее перед большим морозом.
- Купаются вороны – на непогоду, каркают всей стаей – на мороз, устраивают в небе хороводы – на снегопад, садятся на землю – на оттепель, усаживаются на нижних ветвях деревьев – на ветер.
10 февраля: церковный праздник
Преподобный Ефрем Сирин родился в начале IV в. в городе Низыбия в Месопотамии. Его родители были добродетельными христианами и дали сыну правильное направление жизни. Сначала он учился у низибийского епископа Иоанна, постаравшегося дать Ефрему духовное образование. После смерти Иоанна Ефрем перебрался в Сирийский город Эдесу, где нашел хороших наставников в науках благочестия.
Получив священный сан, Ефрем успешно проповедовал, а также писал церковные наставления, которые читались во время богослужений. Чтобы полнее познавать высокие духовные истины, он прибегал к дальним путешествиям, чтобы воспринимать науки великих пустынников. Так Ефрем побывал у Египетских и Сирийских старцев, посетил св. Василия Великого и возвратился в Эдесу. Вскоре, желая одинокой жизни, Ефрем поселился недалеко в пещере, молился и писал произведения. К нему стали сходиться ученики, чтобы слушать наставления и перенимать молитвы. Одна из таких молитв дошла до нас и читается в Великий Пост.
Молитва так часто повторяется при богослужении, потому что в ней перечисляются особым присущим именно этой молитве способом, сначала негативные стороны греховного состояния души как ленивость, безнадежность, властолюбие и тщеславие.
10 февраля: народные традиции
В этот день следили за погодой, если ветрено, то лето будет мокрым, потому что "Ефим принес ветер на сырое лето". 10 февраля в народе считали именинами домового. В этот день домовой в печи ставили миску с молоком, оставляли горшок с кашей, уложив его горячими угольками.
10 февраля: что нельзя делать
- убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков;
- ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
10 февраля: что следует сделать
- заниматься хозяйством;
- генеральной уборкой дома.
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