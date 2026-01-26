Названы регионы-лидеры по количеству электромобилей в Украине: какие модели самые популярные

Электокар / © pexels.com

Электромобили в Украине продолжают набирать популярность. В 2025 году автопарк страны пополнился более чем 110 тысячами авто на электротяге, большинство из которых — подержанные машины из-за границы.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Подробности

За 2025 год в Украине было зарегистрировано более 110,2 тыс. электромобилей (BEV). Подавляющая часть этих авто — транспортные средства, импортируемые из других стран.

Наибольшее количество регистраций электрокаров зафиксировали в следующих регионах:

Львовская область — 16 427 авто, из которых 91% подержаны;

город Киев — 13 588 авто (59% б/у);

Киевская область — 8 621 авто (69% б/у);

Днепропетровская область — 8 404 авто (70% б/у);

Ровенская область — 6 083 авто (92% б/у).

Среди новых электромобилей наибольшую популярность в столице, Киевской и Днепропетровской областях приобрел Volkswagen ID.Unyx.

На Львовщине лидером стал BYD Song Plus, а в Ровенской области — BYD E2.

В сегменте подержанных электрокаров, ввозимых из-за рубежа, бесспорным бестселлером стала Tesla Model Y — именно эту модель чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

В Ровенской области наиболее популярным подержанным электромобилем оказался Nissan Leaf.

Ранее говорилось, что во Франции обсуждают отдельные водительские права для электромобилей. Идею продвигает Союз французских энергетиков (UFE), предлагающий упростить обучение и снизить его стоимость. В первую очередь инициатива направлена на молодых водителей, чтобы сделать электрокары более доступными.

Предполагается, что сокращенное обучение поможет быстрее освоить базовые навыки и сделает курсы дешевле. Параллельно предлагается усилить финансовую поддержку. В частности, это можно делать через кредиты на покупку первого электрокара. В результате возможен дополнительный толчок рынку, на котором уже более 1,3 миллионов электромобилей.