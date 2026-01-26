Названо регіони-лідери за кількістю електромобілів в Україні: які моделі найпопулярніші

Електокар / © pexels.com

Електромобілі в Україні продовжують набирати популярності. 2025 року автопарк країни поповнився більш ніж 110 тисячами авто на електротязі, більшість із яких — уживані машини з-за кордону.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Деталі

Упродовж 2025 року в Україні було зареєстровано понад 110,2 тис. електромобілів (BEV). Переважна частка цих авто — вживані транспортні засоби, імпортовані з інших країн.

Найбільшу кількість реєстрацій електрокарів зафіксували в таких регіонах:

Львівська область — 16 427 авто, з яких 91% уживані;

місто Київ — 13 588 авто (59% уживані);

Київська область — 8 621 авто (69% уживані);

Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% уживані);

Рівненська область — 6 083 авто (92% уживані).

Серед нових електромобілів найбільшу популярність у столиці, Київській та Дніпропетровській областях здобув Volkswagen ID.Unyx.

На Львівщині лідером став BYD Song Plus, а в Рівненській області — BYD E2.

У сегменті вживаних електрокарів, ввезених з-за кордону, беззаперечним бестселером стала Tesla Model Y — саме цю модель найчастіше реєстрували в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

У Рівненській області найбільш популярним уживаним електромобілем виявився Nissan Leaf.

Раніше йшлося про те, що у Франції обговорюють окремі водійські права для електромобілів. Ідею просуває Союз французьких енергетиків (UFE), який пропонує спростити навчання та знизити його вартість. Насамперед ініціатива спрямована на молодих водіїв, щоб зробити електрокари доступнішими.

Припускають, що скорочене навчання допоможе швидше освоїти базові навички та зробить курси дешевшими. Паралельно пропонується посилити фінансову підтримку. Зокрема, це можна робити через кредити на купівлю першого електрокара. В результаті можливий додатковий поштовх ринку, на якому вже понад 1,3 мільйона електромобілів.