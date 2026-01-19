Отключение света 20 января: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

Во вторник, 20 января, из-за значительных повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате российских атак в Украине введут ограничение электропотребления.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность ограничений по конкретным адресам могут изменяться. Актуальную информацию по отключениям потребителям советуют проверять на ресурсах местных облэнерго. Также граждан просят минимизировать использование приборов в периоды, когда свет есть, чтобы стабилизировать систему.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил российскую тактику по ударам по энергетике. Он отметил, что оккупанты фокусируются на одном регионе, чтобы оставить его без электроснабжения.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил о том, что света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графику.