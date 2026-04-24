Путин готовит новый массированный удар по Украине: в ЦПД сделали тревожное заявление

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российские силы завершили подготовку к новому массированному удару по территории Украины.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко для Новости.LIVE.

По словам Коваленко, зафиксировано завершение разведывательных мероприятий и накопление необходимых средств для проведения атаки. Военное руководство агрессора подготовило техническую базу, необходимую для масштабных обстрелов.

Реклама

«Враг, к сожалению, по состоянию на данный момент проводил разведку. И на сегодняшний день подготовил средства для нанесения массированного удара по Украине. Состоится он или нет, это знает только русский Генштаб. И, конечно, мы призываем людей пользоваться укрытиями в случае атаки», — пояснил Коваленко.

Учитывая угрозу, руководитель ЦПД призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

«Обязательно прислушаться ко всем тревогам», — подчеркнул Андрей Коваленко, подчеркивая серьезность текущей ситуации.

Напомним, российские террористы атаковали Одессу «Шахедами»: разрушены жилые дома и хостел. В городе двое погибших пенсионеров, 15 раненых.

Реклама

Также мы писали, что в Украине предупреждают о высокой вероятности очередного массированного ракетного обстрела.