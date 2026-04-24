- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1117
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин готовит новый массированный удар по Украине: в ЦПД сделали тревожное заявление
Руководитель ЦПД предупредил о подготовке масштабных обстрелов Украины. Также объяснил, когда это может произойти.
Российские силы завершили подготовку к новому массированному удару по территории Украины.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко для Новости.LIVE.
По словам Коваленко, зафиксировано завершение разведывательных мероприятий и накопление необходимых средств для проведения атаки. Военное руководство агрессора подготовило техническую базу, необходимую для масштабных обстрелов.
«Враг, к сожалению, по состоянию на данный момент проводил разведку. И на сегодняшний день подготовил средства для нанесения массированного удара по Украине. Состоится он или нет, это знает только русский Генштаб. И, конечно, мы призываем людей пользоваться укрытиями в случае атаки», — пояснил Коваленко.
Учитывая угрозу, руководитель ЦПД призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
«Обязательно прислушаться ко всем тревогам», — подчеркнул Андрей Коваленко, подчеркивая серьезность текущей ситуации.
