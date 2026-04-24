ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Путін готує новий масований удар по Україні: у ЦПД зробили тривожну заяву

Керівник ЦПД попередив про підготовку масштабного обстрілу України. Також пояснив, коли це може статися.

Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російські сили завершили підготовку до нового масованого удару по території України.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко для Новини.LIVE.

За словами Коваленка, наразі зафіксовано завершення розвідувальних заходів та накопичення необхідних засобів для проведення атаки. Військове керівництво агресора підготувало технічну базу, необхідну для масштабного обстрілу.

«Ворог, на жаль, станом на зараз проводив розвідку. І станом на зараз підготував засоби для нанесення масованого удару по Україні. Відбудеться він чи ні, це знає тільки російський Генштаб. І, звісно, що ми закликаємо людей користуватися укриттями у випадку атаки», — пояснив Коваленко.

З огляду на загрозу, керівник ЦПД закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

«Обов’язково дослухатися до всіх тривог», — наголосив Андрій Коваленко, підкреслюючи серйозність поточної ситуації.

Нагадаємо, російські терористи атакували Одесу «Шахедами»: зруйновано житлові будинки та хостел. У місті двоє загиблих пенсіонерів, 15 поранених.

Також ми писали, що в Україні попереджають про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу.

