ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

Росія масовано вдарила по одному з міст: прогриміло 20 вибухів поспіль

Влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Коментарі
Шахеди

Шахеди / © tsn.ua

Увечері 24 квітня російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У місті пролунало щонайменше 20 вибухів поспіль, а повітряна загроза зберігається через нові БпЛА.

«Вибухи у Шостці не припиняються. Наразі понад 20 вибухів. Постійно летять і летять нові дрони, дуже низько!» — йдеться в повідомленні.

У ПС України зазначили, що ще йдуть групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу, Сум, Харкова, Дніпра.

Росія готує масований удар

До слова, раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поінформував, що російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

«Реагуймо на тривоги. Є інформація, що в найближчі дні можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується», — попереджав Марцінків.

З аналогічним попередженням виступив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ворог може готувати черговий масований обстріл у ближчі дні», — писав він.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вночі 24 квітня російські дрони атакували Одесу. Зафіксовано влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік, жінку госпіталізували. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie