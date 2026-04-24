Росія масовано вдарила по одному з міст: прогриміло 20 вибухів поспіль

Шахеди / © tsn.ua

Реклама

Увечері 24 квітня російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У місті пролунало щонайменше 20 вибухів поспіль, а повітряна загроза зберігається через нові БпЛА.

Реклама

«Вибухи у Шостці не припиняються. Наразі понад 20 вибухів. Постійно летять і летять нові дрони, дуже низько!» — йдеться в повідомленні.

У ПС України зазначили, що ще йдуть групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу, Сум, Харкова, Дніпра.

Росія готує масований удар

До слова, раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поінформував, що російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

«Реагуймо на тривоги. Є інформація, що в найближчі дні можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується», — попереджав Марцінків.

Реклама

З аналогічним попередженням виступив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ворог може готувати черговий масований обстріл у ближчі дні», — писав він.

Нагадаємо, вночі 24 квітня російські дрони атакували Одесу. Зафіксовано влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік, жінку госпіталізували. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.