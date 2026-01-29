Работодатель может аннулировать бронирование работника: юрист объяснил механизм

Мобилизация / © ТСН.ua

В Украине руководители критически важных предприятий и учреждений могут упразднить бронирование своих военнообязанных работников. Такая процедура является легитимной и регулируется постановлением Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года. Однако она имеет четко определенные временные ограничения.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил Михаил Лобунько, юрист практики военного права ЮК «Приходько и партнеры».

Согласно пункту 31 Порядка №76, работодатель имеет право направить обоснованное представление об аннулировании брони по собственному решению. Юрист пояснил, что такая возможность предусмотрена для руководителей предприятий, имеющих статус критически важных для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения.

Процедура аннулирования через портал «Дию»

По словам юриста, процесс отмены брони проходит в цифровом формате через государственный портал «Дия». Для этого работодатель должен подать соответствующее заявление, указав следующие данные работника:

полная фамилия, имя и отчество;

идентификационный код (РНОКПП) или паспортные данные;

дату рождения.

Обработка такого запроса длится в течение суток. Результаты и статус заявки отображаются в личном кабинете руководителя портала.

Ключевое ограничение для работодателей

Юрист отметил, что, несмотря на наличие такого права, законодательство устанавливает строгий временной лимит на подачу соответствующих запросов.

«Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней», — подчеркнул Михаил Лобунько.

Лобунько добавил, что это ограничение действует для всех предприятий, независимо от их статуса и количества забронированного персонала. Таким образом, процедура отзыва бронирования должна проводиться исключительно с соблюдением установленных сроков и через официальные цифровые инструменты.

