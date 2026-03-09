Резня во время оповещения: на Прикарпатье мужчина ранил двух военных ТЦК

ТЦК

В Ивано-Франковской области утром 9 марта произошло нападение на группу оповещения. В результате инцидента ножевые ранения получили двое военнослужащих ТЦК и СП.

По информации командования «Запад», резню устроил военнообязанный. Об этом говорится на странице военного формирования в Facebook .

Что известно о нападении на ТЦК

Инцидент произошел ориентировочно в 6:30 во время проведения мероприятий по оповещению на территории Брошнев-Осадской общины Калушского района.

«Военнообязанный устроил резню, нанеся двум военнослужащим 1 отдела Калушского районного ТЦК и СП ножевые колото-резаные раны: одному — в участок шеи, другому — в руку и плечо. Событие произошло в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у нападающего военно-учетные документы. Однако мужчина прибег к побегу, и когда его догнали, бросился на группу оповещения с ножом», — говорится в сообщении.

Военнослужащих ТЦК доставили в больницу. Им была оказана медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечает ОК «Запад».

Подозреваемого разыскивают полицейские.

«Напомним, что нападение на военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей влечет строгую уголовную ответственность: до 5–12 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести причиненных повреждений и квалификации преступления (ст. 114-1 и 350 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В оперативном командовании «Запад» призвали местные власти, руководителей предприятий, учреждений и организаций содействовать проведению мероприятий оповещения на местах, взаимодействовать с представителями ТЦК и СП и полицией, а также проводить разъяснительную работу среди военнообязанных по их правам и обязанностям в период военного положения.

«Все проявления насилия в отношении военнослужащих будут получать принципиальную правовую оценку, а виновные будут нести предусмотренную законом ответственность», — добавляют в оперативном командовании «Запад».

Напомним, в Виннице произошла потасовка между мужчинами в гражданском в присутствии полицейского, последний спокойно за этим наблюдал. По словам очевидцев, избивали якобы списанного военного после контузий, который не смолчал во время мобилизации прохожего.