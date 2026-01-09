РФ нацелилась на крупный областной центр: какой город под угрозой

Наступление РФ.

Армия Российской Федерации движется в направлении Запорожья , которое до сих пор остается крупным промышленным центром. В частности, на этот город нацелился Кремль в 2026 году.

Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в интервью «Главреду» .

Эксперт подчеркнул: наблюдая за ситуацией возле Покровска и Мирнограда в Донецкой области, и в Купянске Харьковской области "мы пропустили момент продвижения россиян в направлении Запорожья".

"Российские войска двигаются к Запорожью. Там уже образовалась большая серая зона. Чем ближе россияне будут приближаться к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины", - заявил Ступак.

В Запорожской области оккупанты сосредоточили усилия возле городка Степногорск, расположенного примерно в 20 км от Запорожья - да еще и на высоте. По словам Ступака, с лета этот населенный пункт находится под нескончаемыми обстрелами и штурмами.

"Если россиянам удастся захватить этот город (Степногорск - Ред.) и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон. Хоть Херсон и не захвачен войсками РФ, но они делают все, чтобы жизни в этом городе не было, чтобы люди уезжали оттуда", - подчеркнул военный эксперт.

По его словам, в начале 2026 года россияне попытаются захватить Константиновку, а также Славянск и Краматорск будут целями РФ.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил оккупантам дедлайн до февраля. Теперь у оккупантов есть новый конечный срок по захвату Покровска и Мирнограда на Донетчине, а также Гуляйполя в Запорожской области.