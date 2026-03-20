Россия ударила по инфраструктуре у северной границы: погибли люди, много раненых (фото)

Полиция документирует военные преступления в Сумской области / © Национальная полиция Украины

Реклама

На Сумщине три человека погибли и 13 получили ранения в результате российских атак.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook, документирующая военные преступления.

В Хутор-Михайловской громаде погибли братья в возрасте 37 и 33 года. Кроме того, ранения получили 54-летний и 40-летний мужчина.

Реклама

В Великописаревской громаде в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один местный житель, 55 лет, получил ранения.

В Эсманьском громаде в результате удара управляемой авиабомбой пострадали четверо гражданских: мужчины 69 и 61 лет, а также женщины 50 и 73 лет.

В Ворожбянской громаде из-за попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет. В Хотинской общине в результате атаки вражеского дрона ранения получил 69-летний мужчина.

В Сумской городской громаде в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили мужчины 28 и 49 лет. Также в результате попадания беспилотника по городу пострадал 23-летний парень.

Реклама

Напомним, 18 марта в селе Уздица на Глуховщине двое детей 13 и 10 лет обнаружили предмет, внешне похожий на детонатор. Находка взорвалась в руках старшего парня. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован в больницу.