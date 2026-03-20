Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с 71-летием и показала его милое фото с внучкой

Деми Мур / © Associated Press

63-летняя американская актриса Деми Мур опубликовала в своемInstagram фото с бывшем мужем — актером Брюсом Уиллисом, которому вчера, 19 марта, исполнилось 71 год. Они одна из самых знаковых пар Голливуда 90-х, прожившая в браке 13 лет и воспитавшая трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. Несмотря на развод они смогли сохранить хорошие отношения.

На фото Брюс позирует в обнимку со своей внучкой Луэттой, ребенком своей старшей дочери Румер. Девочка прижимается к дедушке и целует его в щеку. «Все, что тебе нужно, — это любовь. С днем рождения», — подписала снимки Деми.

Брюс Уиллис с внучкой / © Instagram Деми Мур

Возможно, фото не свежие, ведь сейчас актер находится дома на попечении своей семьи. Актер завершил карьеру в 2022 году из-за прогрессирующей болезни — лобно-височной деменции. Он живет в отдельном доме, где за ним ухаживают специалисты. Семья сознательно пошла на такой шаг, чтобы обеспечить ему максимально спокойную и стабильную среду.

