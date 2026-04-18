Россияне атаковали важный энергообъект на Черниговщине — какие последствия

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения / © Associated Press

Утром оккупанты ударили по энергообъекту в Нежинском районе.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

«В 4:00 в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточено 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах», — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, россияне ночью 13 апреля атаковали энергообъект. в Черниговском районе. Вспыхнул пожар.